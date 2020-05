Cronaca



Test sierologici agli operatori sanitari: il Comitato ad Asl di fare il punto

martedì, 5 maggio 2020, 17:04

Vogliono numeri, nel rispetto della privacy, per poter capire l’andamento dell’epidemia in questa cruciale fase di iniziale allentamento delle misure restrittive. A chiedere i dati aggiornati sulla campagna di test sierologici e tamponi previsti per gli operatori sanitari è stato il Comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara che ha ricordato ad Asl i mille prelievi effettuati per cercare gli anticorpi al coronavirus dei quali ancora non è stato rivelato l’esito. Esito che, come ha fatto notare il comitato, è di vitale importanza. Il comitato ha anche ricordato che per il test drive through, cioè il tampone, la risposta viene data dopo un mese nonostante Banca Carige si sia accollata tutte le spese dei reagenti per favorire un’accelerazione nella risoluzione del problema. “Chiediamo legittimamente – hanno detto dal Comitato - di conoscere lo stato dell’arte attraverso doverose risposte, sottolineando che questa è FASE 2, non fase Fai cometipare per tutti, a partire da coloro che hanno importanti responsabilità nella gestione della salute pubblica. Il tempo e il metodo hanno ruoli importantissimi, come recentemente ha spiegato Alessandro Vespignani, il fisico italiano passato all’Epidemiologia negli USA, ricorrendo alla formula delle tre T per combattere il Virus: “testare tracciare trattare”. Senza testare, con forte determinazione come accaduto anche in Veneto, non si va da nessuna parte. Solo conseguentemente si può tracciare, cioè isolare, qualora venga riconosciuta la positività, prendendo notizie necessarie su quante e quali persone siano state avvicinate. Da lì finalmente si passa a trattare con tutto quel che sia prescritto.”.

Il comitato ha fatto notare che sulla home page di Azienda USL ci sono varie notizie, anche corredate di foto di pazienti, ma non vi è nulla su questo tema, a parte il comunicato del 3 aprile con il quale si informava che gli operatori della Radioterapia e della Senologia del Civico di Carrara erano risultati negativi al test sierologico per il Covid-19 e ha rinnovato le domande sulla situazione dei test sierologici fatti.