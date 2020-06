Cronaca



134 mila euro dalla Regione per l'inclusione scolastica

sabato, 6 giugno 2020, 17:24

Oltre 130mila euro per favorire l'inclusione scolastica degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di secondo grado nella provincia di Massa Carrara con interventi finalizzati al trasporto scolastico e all'assistenza socioeducativa. La somma rientra nei 2 milioni e 500mila messi a disposizione a questo scopo dalla Giunta della Regione a favore delle Province e della Città metropolitana di Firenze. “Per il nostro territorio- ha spiegato il consigliere del Pd in Regione, Giacomo Bugliani- sono risorse importanti in grado di aiutare 299 studenti con disabilità della nostra provincia. In base al Programma regionale di sviluppo 2016 –2020 approvato dal Consiglio Regionale e, in particolare, in base al Progetto regionale dedicato al successo scolastico e formativo, fra gli interventi previsti, ci sono proprio le misure a sostegno dell’integrazione scolastica e quelle per l’inclusione per studenti con bisogni educativi speciali, con particolare riferimento al tema del trasporto scolastico e dell’assistenza educativa per gli studenti delle scuole secondarie di II grado”. “Si tratta di una misura che la Regione mette in atto ogni anno- ha concluso Bugliani-, un finanziamento che si somma a quello statale e finalizzato a garantire a Province e Città metropolitana adeguate risorse per realizzare indispensabili interventi di inclusione scolastica a favore degli studenti disabili per quanto riguarda il loro trasporto e l'assistenza per l’autonomia”.

Le risorse regionali saranno erogate in modo proporzionale tenendo conto della distribuzione, territorio per territorio, degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di secondo grado in virtù dei dati forniti dall'Ufficio scolastico regionale della Toscana.