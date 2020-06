Cronaca



A Canevara giornata di preghiera con Paolo Brosio ed Olimpiadi del Cuore

domenica, 28 giugno 2020, 15:21

Torna l'appuntamento con la Giornata di Preghiera, con il nostro Gruppo "I Figli della Gospa – I Figli di Maria", che si svolgerà a Canevara (Massa) sabato 4 Luglio 2020. Sarà possibile passare insieme pregando questo primo sabato del mese dalle ore 18.30 in poi nel Santuario della Divina Misericordia.



La Giornata di Preghiera inizierà alle ore 18.30 con la Meditazione di tutti i Misteri del Rosario e la recita del Santo Rosario, poi proseguirà con la Santa Messa, celebrata da Don Ernesto Zucchini ed un momento dedicato all'Adorazione Eucaristica.



Durante le celebrazioni liturgiche di tutta la Giornata ci sarà l'animazione musicale con Marilia Cornali.

COME PARTECIPARE

Per informazioni e prenotazioni Cena Conviviale del Cuore contattate l'Associazione Onlus Olimpiadi del Cuore (0584.752757 – 338.7428498 – 346.4226391 info@olimpiadidelcuore.it).

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI PREGHIERA,

SABATO 4 LUGLIO 2020

L'appuntamento mensile de "I Figli della Gospa – I Figli di Maria" a Canevara (Massa):

• ore 18.30

MEDITAZIONI DI TUTTI I MISTERI DEL ROSARIO

Recita del Santo Rosario con le meditazioni di tutti i Misteri del Rosario, come ci invita a fare la Madonna di Fatima per la devozione al Cuore Immacolato di Maria ogni primo sabato del mese.

SANTO ROSARIO

Meditato da Paolo Brosio ed ispirato alle riflessioni di Sua Eminenza il Cardinale Angelo Comastri, Vicario di Papa Francesco per la Santa Sede e per la Basilica di San Pietro.

• ore 19.15

SANTA MESSA E ADORAZIONE EUCARISTICA

Celebrata da Don Ernesto Zucchini.

• ore 20.30 CENA CONVIVIALE DEL CUORE

Nel Salone dell'Oratorio Parrocchiale, adiacente alla Chiesa.

Durante la Giornata di Preghiera è prevista l'animazione musicale con Marilia Cornali.

INFO: ASSOCIAZIONE ONLUS

OLIMPIADI DEL CUORE

Responsabile di Segreteria, Carlo Amico: 346.4226391

Vice – Presidente, Elena Benvenutti: 338.7050751

Per informazioni si può contattare la Onlus Olimpiadi del Cuore: Tel. 0584.752757 / 338.7428498 / 346.4226391.

L'ASSOCIAZIONE ONLUS OLIMPIADI DEL CUORE

L'Associazione Onlus Olimpiadi del Cuore ed il Gruppo di Preghiera "I Figli della Gospa – I Figli di Maria", riconosciuto con Decreto di Approvazione Ecclesiastica ai sensi del Diritto Canonico dal Vescovo di Massa Carrara Monsignor Giovanni Santucci, hanno come obiettivo la raccolta fondi per opere di carità denominate "Progetto Mattone del Cuore" che riguardano in primis la costruzione del Primo Pronto Soccorso della storia del Comune di Citluk-Medjugorje in Bosnia Erzegovina, in un'area che riguarda 100mila residenti fra musulmani bosniaci, cattolici croati e cristiano ortodossi di etnia serba e circa 2 milioni di pellegrini all'anno provenienti da tutti i paesi del mondo.

Il progetto è stato benedetto da Papa Francesco nell'udienza privata per il fondatore dell'Associazione Onlus Olimpiadi del Cuore, Paolo Brosio, il giorno 9 aprile 2015.

Altra priorità è la raccolta fondi per il "Progetto Nonni e Nipoti" e cioè case di accoglienza costruite nelle immediate vicinanze per orfani ed anziani abbandonati delle periferie di Sarajevo e di 48 comuni della Bosnia Erzegovina.



CONTATTI

Via Lorenzo De' Medici n° 15,

55042 Forte dei Marmi (LU)

Ufficio: 0584.752757 / Cell.: 338.7428498

Email: info@olimpiadidelcuore.it

www.olimpiadidelcuore.it www.paolobrosio.it



PER EFFETTUARE DONAZIONI

Clicca qui per entrare nella pagina apposita.



Oppure:



• SUL CONTO CORRENTE POSTALE:

C/C POST. 1199820



• SUL CONTO CORRENTE BANCARIO:

IBAN: IT 19 I 01030 01656 000002272778

BIC: PASCITM1M37 (per l'estero)





• PER EFFETTUARE LA DONAZIONE 5 x 1000:

CODICE FISCALE DELL'ASS. ONLUS OLIMPIADI DEL CUORE: 96046960066

PER TUTTE LE DONAZIONI – CAUSALE:

inserire "donazione, nome, cognome, via, c.a.p., comune, provincia"