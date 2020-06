Appalto front office Asl, scatta sciopero di tre giorni

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 18 giugno 2020, 18:50

Da sabato prossimo 20 giugno, e fino al 30 giugno, in via sperimentale, sarà attivo il nuovo sistema di prenotazione attivo durante il fine settimana per le spiagge Idrovora, Rotonda e Fossa Maestra

giovedì, 18 giugno 2020, 16:53

E’ ripartita l’attività chirurgica negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest, aumentando le sedute già in questo periodo estivo in tutti gli ambiti territoriali anche grazie al lavoro in rete tra gli ospedali “hub”, gli ospedali “spoke” ed il privato accreditato

giovedì, 18 giugno 2020, 16:17

Diverse decine le persone che si sono recate alla sede di Nausicaa per ricevere i mastelli e le informazioni per il corretto conferimento. Dal 1° luglio la differenziata arriva ad Avenza/Grotta e Battilana

giovedì, 18 giugno 2020, 16:01

L'Azienda USL Toscana nord ovest ha redatto il protocollo temporaneo ed eccezionale per la ripartenza dei corsi dell’attività fisica adattata (Afa) nei comuni e nelle zone socio-sanitarie che ricadono sul proprio territorio di competenza

giovedì, 18 giugno 2020, 14:13

La rete aziendale delle cure palliative sarà rafforzata grazie all’arrivo di sei medici. Le parole del direttore generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani

giovedì, 18 giugno 2020, 14:11

“Giornata del Buon Samaritano - A voi ci pensiamo noi”. Così si chiama l’evento che, ideato da un gruppo di specialisti volontari con l’ausilio dell’Ugl di Massa-Carrara si terrà sabato 27 giugno inizio ore 9 termine ore 13 nell’ampio cortile dei “Fratelli Cristiani” – Scuola “San Filippo Neri” – Viale...