Cronaca



Avenza e Battilana, quasi completata la distribuzione dei kit porta a porta

sabato, 27 giugno 2020, 12:20

Nausicaa Spa ringrazia i molti cittadini di Avenza e Battilana che si sono già recati alla sede di viale Zaccagna per ritirare gratuitamente il proprio kit per l'imminente inizio della raccolta differenziata porta a porta.

All'appello manca ancora qualcuno che, per ricevere il kit, dovrà recarsi necessariamente nella giornata di lunedì 29 giugno dalle ore 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. La giornata sarà dedicata esclusivamente ai convocati tramite lettera. «Il ritiro del kit – spiega la multiservizi – è una fase molto importante, visto che nei giorni successivi all'avvio del porta a porta (che avverrà il 1° luglio per le zone di Avenza/Grotta e Battilana) le isole ecologiche saranno rimosse e il rischio, per chi non ritira il kit, è quello di incorrere nel disagio di restare senza possibilità di conferire. I cassonetti della raccolta stradale saranno mantenuti per qualche giorno per consentire ai cittadini di abituarsi al nuovo sistema».

Nausicaa ricorda infine che, per tutte le informazioni, è possibile visitare il sito www.nausicaacarrara.it, seguire la pagina Facebook Nausicaa Spa o chiamare il numero verde 800 015 821.