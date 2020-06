Cronaca



Carrara e Marina, tornano ztl: anticipata di due ore la chiusura di via Rinchiosa

martedì, 9 giugno 2020, 16:57

Tornano le zone a traffico limitato estive in via Rinchiosa e via Verdi. In particolare per quella di Marina di Carrara è previsto un prolungamento di due ore, con l’obiettivo di agevolare il rispetto delle prescrizioni anti-Covid da parte delle attività commerciali.



«Come sappiamo la norma di contenimento del Coronavirus e in particolare le prescrizioni sulle distanze di sicurezza hanno fatto aumentare la richiesta di spazi di locali e ristoranti. Dopo aver esteso la possibilità di usufruire del suolo pubblico, abbiamo quindi pensato di allungare l’orario della zona a traffico limitato di via Rinchiosa. Se la strada chiude prima, tavoli e sedie potranno essere esposti più a lungo ed è più facile per i gestori mettere in atto il distanziamento imposto dalle misure anti-Covid» spiega l’assessore a Commercio e Mobilità Giovanni Macchiarini.



In particolare il provvedimento prevede che, tutti i giorni, da giovedì 11 giugno fino domenica 27 settembre sarà istituita la tradizionale Zona a Traffico Limitato nel tratto di Via Rinchiosa compreso tra Via G. Garibaldi e Via Venezia: la novità saranno gli orari, che andranno dalle ore 18.00 alle ore 02.00 del giorno successivo, con un prolungamento di due ore. In passato, l’interdizione alle auto, scattava dalle 20.00.



La delibera di giunta, istituisce anche la ztl a Carrara Centro che torna, tutti i giorni, a partire da giovedì 11 giugno 2020 a domenica 27 settembre 2020 nel tratto di Via G. Verdi compreso tra via G. Mazzini e Via E. Chiesa. L’orario sarà quello consueto, dalle ore 18.00 e fino 01.30 del giorno successivo.