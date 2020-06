Cronaca



Carrara riparte: si estende la raccolta dei rifiuti porta a porta

lunedì, 8 giugno 2020, 14:51

di vinicia tesconi

Ha parlato di una piccola, grande rivoluzione il sindaco Francesco De Pasquale, stamani quando ha introdotto la presentazione del progetto di ormai imminente partenza che segnerà sicuramente una svolta nella raccolta dei rifiuti urbani e, forse, si spera, anche nel decoro della città: il piano di estensione della raccolta dei rifiuti porta a porta che, dalle sole zone di Marina e di una parte di Avenza, nel giro di pochi mesi arriverà a coprire tutto il territorio della città. De Pasquale ha voluto ringraziare pubblicamente tutto lo staff di Nausicaa, partecipata multiservizi del comune, chiamandola “ braccio operativo dell’amministrazione” ed anche gli assessori Mrtinelli e Scaletti che si sono dedicati alla realizzazione del progetto ed ha ricordato l’importanza imprescindibile della collaborazione dei cittadini per la buona riuscita del progetto. L’assessore alle partecipate Matteo Martinelli si è unito ai ringraziamenti del sindaco ed ha aggiunto: “Il progetto della raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale ci è particolarmente caro ed è uno dei temi fondanti della strategia politica del Movimento 5 Stelle. Io mi occupo di questo genere di problemi ambientali da oltre quindici anni quando i primi meet-up muovevano i loro primi passi e già lavoravamo ad un approccio virtuoso al tema dei rifiuti. All’epoca la raccolta porta a porta era una gestione innovativa che decidemmo subito di supportare, seguiti poi da altre forze politiche. Ci siamo spesi tanto per questo traguardo ed oggi siamo soddisfatti di aver realizzato quello che all’inizio era stato considerato quasi un’utopia. Il porta a porta è una gestione molto più efficiente, economica e rispettosa dell’ambiente. “. A entrare nel merito del percorso del progetto è stata l’assessore all’ambiente Sarh Scaletti: “ Quando sono arrivata in questa giunta, nell’estate 2017 il terriorio dal punto di vista della gestione rifiuti era diviso in due parti senza confini fisici ben definiti. Una parte indicativamente a sud della via Aurelia aveva il porta a porta, mentre tutto il resto del territorio aveva la raccolta stradale tradizionale. Ciò creava grossi problemi dei quali il più grande è quello della migrazione dei rifiuti, cioè dell’usco scorretto di abbandonare rifiuti anche molto ingombranti nei pressi dei cassonetti. Solo il 40 per cento del territorio aveva la raccolta porta a porta e dall’analisi della produzione media di rifiuti pro capite delle due zone abbiamo riscontrato la netta superiorità del sistema porta a porta decidendo subito per l’estensione. Nella primavera del 2018 abbiamo partecipato a un bando regionale per coprire il cinquanta per cento degli investimenti necessari per sostenere il progetto che ammontano a due milioni e 800 mila euro e siamo riusciti ad aggiudicarcelo ottenendo un finanziamento di un milione e 400 mila euro. Ci siamo posti il problema se continuare l’estensione a piccoli lotti distanziati nel tempo o fare un unico intervento molto più ampio su una fetta più grande del territorio e alla fine abbiamo optato per la seconda soluzione con l’unica eccezione della zona di Fossone nella quale il porta a porta è stato avviato già nel 2018 per andare in aiuto a una situazione di grave migrazione incontrollata dei rifiuti. Oggi, dopo un lavoro intenso ed impegnativo abbiamo portato il porta a porta a 18500 residenti comprendendo tutta Avenza, Battilana, la zona della Perticata, di Bonascola, della Fabbrica fino ad includere anche le attività commerciali del centro cittadino. Si tratta comunque di una partenza e non di un traguardo: abbiamo davanti tappe intermedie e mete ambiziose. Ci saranno alcune novità tecniche come il cambio di colore dei contenitori della plastica – da bianco a giallo- e della carta – da giallo a blu – in adeguamento alle normative europee. Ci saranno poi sacchetti per raccolta della della plastica e dell’ indifferenziata con codice unico o e tag perché il passo successivo dopo la sperimentazione necessaria del servizio, sarà quello dell'introduzione di una tariffa puntuale.

Il piano di estensione della raccolta porta a porta partirà il primo luglio, rispettando la data che era stata fissata ancor prima dello scoppio della pandemia: “ L’amministrazione e Nausicaa hanno voluto dare un segnale di ripartenza – ha spiegato Lucia Venuti direttrice di Nausicaa - L’avvio del servizio avverrà a scaglioni per le zone interessate e si svolgerà in un mese a partire dal 20 luglio al 20 agosto. Già dal 17 giugno, sarà possibile ritirare il kit personalizzato presso Nausicaa ma, in rispetto alle misure anticovid, sarà necessaria la prenotazione.”.

Per il presidente del consiglio di amministrazione di Nausicaa Luca Cimino questa del porta a porta è una sfida importante: “ L’azienda ha la grossa responsabilità di dare servizio ma anche quella di fare campagna d’informazione perché il porta a porta per tanti cittadini è novità assoluta. In effetti noi avevamo fatto partire una campagna promozionale nelle scuole chiamata different project sin dall’inizio dell’anno ma lo scoppio della pandemia ha bloccato quella che comunque è stata un’ esperienza molto bella perché ha permesso la sinergia tra educatori e addetti igiene urbana che hanno portato a scuola il concetto di rifiuto come risorsa.”. Cimino ha poi ricordato che per l’attuazione del progetto l’azienda ha assunto 17 nuovi addetti ed ha messo a disposizione l’applicazione Junker per chiarire tutti i dubbi sul servizio. Inoltre ha creato anche un depliant esplicativo che verrà distribuito ai cittadini. Infine, a concludere la presentazione del nuovo piano di estensione della raccolta porta a porta ha parlato il consigliere pentastellato Giovanni Montesarchio, presidente della commissione ambiente: “ Questo progetto è il perno per la politica dei 5 stelle ma sarà necessaria la collaborazione dei cittadini. La città ne trarrà decoro riducendo le isole ecologico del territorio usate troppo spesso come discariche.”