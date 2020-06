Cronaca



Celebrato il 246° anniversario della fondazione della guardia di finanza

martedì, 23 giugno 2020, 14:37

Nella ricorrenza del 246° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, presso la Caserma M.O.V.M. Mar. Magg. Vincenzo Giudice, sede del Comando Provinciale di Massa Carrara, si è tenuta, nella mattinata odierna, una cerimonia improntata alla massima sobrietà per le note limitazioni legate all’emergenza sanitaria da COVID-19, ma non per questo meno suggestiva. Come da protocollo stabilito a livello nazionale, all’evento ha partecipato il Prefetto di Massa Carrara, Dott. Paolo D’Attilio, accolto dal Comandante Provinciale, Col. t.SFP Gianluca Dinoi.



Alla presenza dei Comandanti di Reparto e di una contenuta rappresentanza dei militari in servizio nella provincia, è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica nonché dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana. Il Prefetto ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’impegno profuso dai militari della Guardia di Finanza della provincia apuana nello svolgimento dei compiti istituzionali in questo particolare e delicato momento, commuovendosi nel ricordo del padre che, a sua volta, ha prestato servizio nel Corpo.



Il Comandante Provinciale ha ringraziato il Prefetto per la preziosa opera di coordinamento delle Forze dell’Ordine, assicurando che il lavoro delle Fiamme Gialle proseguirà, per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza economico-finanziaria, nel difficile contesto socio-economico a tutela delle imprese e dei cittadini che operano nel rispetto delle regole.



La cerimonia è terminata con la lettura della Preghiera del Finanziere.