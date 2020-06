Cronaca



Ciclovie e mobilità sostenibile: l’amministrazione al lavoro su nuovi progetti per potenziare le infrastrutture

martedì, 23 giugno 2020, 14:58

Proseguono le opere pubbliche del comune di Massa e tra queste l’ampliamento e la riqualificazione di piste ciclabili. Nei mesi scorsi è stata realizzata un’infrastruttura in via Poggioletto e sono in cantiere diversi progetti per puntare maggiormente sulla mobilità sostenibile e ciclabile.



L'amministrazione del sindaco Francesco Persiani fin da subito ha messo la tematica al centro dell'azione amministrativa. "L'obiettivo è quello di potenziare sempre di più tali infrastrutture”, interviene il sindaco, “da sempre siamo consapevoli che la nostra città debba puntare ad incrementare l'utilizzo della mobilità ciclabile e l'emergenza sanitaria ha reso ancora più evidente questa necessità. Per questo ho dato mandato al settore lavori pubblici di lavorare su progetti che vadano ad incentivare proprio i percorsi di mobilità sostenibile".

L'assessore Marco Guidi, con delega alla mobilità e lavori pubblici, illustra le programmazioni: "stiamo studiando la possibilità di riattivare piste ciclabili ormai dismesse da anni come quelle sul viale Stazione e via Benedetto Croce, ma anche la realizzazione di una nuova pista ciclabile in via Carducci. La priorità è quella di realizzare un vero e proprio percorso che colleghi tutti i tratti principali della città ed incentivare la mobilità sostenibile".



In quest'ottica, nella giornata di giovedì, su richiesta del Comune di Massa si è svolto un incontro in video conferenza, presieduto dall'assessore Guidi insieme ai tecnici e dirigenti della Regione Toscana per proseguire il più velocemente possibile con il progetto della litoranea ciclo turistica, pista ciclabile che collegherà i comuni di costa.