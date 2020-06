Cronaca



“Con_vivere si deve fare”: così la città ha risposto all’appello della Fondazione Cassa di Risparmio

martedì, 23 giugno 2020, 14:35

di vinicia tesconi

Con_vivere si deve fare e si farà. L’annuncio ufficiale è di stamani ma la notizia della riconferma del più importante evento culturale del comune di Carrara per il prossimo mese di settembre, circolava già da giorni.



Non salterà dunque la quindicesima edizione del festival, nonostante lo tzunami coronavirus e tutte le conseguenze, specialmente per le manifestazioni culturali, ad esso connesse. Lo hanno ribadito il presidente della Fondazione CrC Enrico Isoppi, il vicepresidente Sergio Chericoni e la coordinatrice del festival Con-vivere Emanuela Mazzi che hanno anche spiegato la genesi, non facile, della decisione di procedere con l’organizzazione dell’evento. “ E’ stata una decisione difficile e sofferta che tuttavia ha un significato di particolare importanza per la città – ha detto il presidente Isoppi - Solo due mesi le priorità erano altre e non avevamo nessun elemento per poter decidere del destino del festival. Poi le tempo cose sono cambiate, a livello sanitario e di misure di sicurezza e grazie al lavoro costante e fiducioso portato avanti anche nei tempi meno propizi da Emanuela Mazzi abbiamo potuto valutare la possibilità di far proseguire la macchina del festival nel suo percorso. Abbiamo deciso di parlare con tutte, ma proprio tutte le realtà coinvolte in Con_ vivere dal consiglio di amministrazione a quello di indirizzo, dagli enti istituzionali come comune e prefettura fino a tutte le associazioni del territorio tramite la Camera di Commercio e la risposta è stata unanime: Con_vivere si deve fare. Così siamo passati dal si può al si deve fare e abbiamo preso questa decisione che è anche un messaggio di rinascita, un invito a non arrendersi e a continuare a far vivere la cultura che è come scoglio a cui aggrapparsi nelle situazioni di crisi e anche perchè il territorio ha bisogno di una spinta economica che Con_vivere è in grado di dare. Pensiamo infatti a tutta la categoria di bar e ristoranti, tra le più colpite dalle conseguenze della pandemia, che hanno bisogno di un messaggio positivo così come i lavoratori dello spettacolo, cioè dell’allestimento palchi, che hanno bisogno di lavorare.” Isoppi ha sottolineato che la rimodulazione del festival in base alle nuove norme di sicurezza sanitaria è stata molto impegnativa ed ha richiesto la rinuncia ad alcuni eventi tipici del festival al fine di evitare code e assembramenti. “Per sostenere i costi, che sono notevoli, dell’organizzazione ci rivolgeremo ai nostri sponsor ma con la consapevolezza delle difficoltà attraversate da tutti. E’ chiaro che Con_vivere ha bisogno di una mano da tutti ma accetteremo quello che ognuno potrà dare anche solo il sostegno morale degli amici del festival.”. Isoppi ha confermato la presenza di Chiara Sareceno come direttrice scientifica della quindicesima edizione del festival ed anche il tema, che era già stato annunciato prima della pandemia e cioè “ i diritti”. “Ovviamente non potevamo saperlo quando lo abbiamo scelto- ha aggiunto Isoppi – ma il tema dei diritti ha rivelato risvolti di grande attualità come il diritto alla salute e quello alla libertà di muoversi. Abbiamo una squadra molto forte che sta lavorando al programma che è scattata subito appena abbiamo dato il via libera. Questo festival sarebbe stato difficile comunque perché è il primo senza il professor Remo Bodei ma è stato anche pensando a lui che abbiamo deciso di continuare perché siamo certi che ci avrebbe dato lo stesso consiglio.”.

Emanuela Mazzi ha annunciato per i primi giorni di luglio la pubblicazione del programma completo con tutti gli ospiti e ha chiarito: “ Questo festival sarà caratterizzato dalla flessibilità con la quale si adatterà alle varie situazioni e alle varie norme. Un festival capace di dilatarsi o di restringersi a seconda delle esigenze.

Buona parte del lavoro di organizzazione era già stata fatta: adesso dobbiamo mettere a punto in base alle prescrizioni anti-covid. I problemi principali riguardano ovviamente le location e il modo di farvi accedere il pubblico. Abbiamo deciso di rinnovare e potenziare il nostro sito web per rendere disponibili in maniera più estesa i contenuti del festival ed anche perché, l’esperienza della quarantena, ha favorito un maggior uso del mezzo e quindi anche richieste più esigenti.” Emanuela Mazzi ha confermato che sia la direttrice scientifica Chiara Saraceno, sia tutti gli ospiti che erano stati contattati prima della pandemia hanno rinnovato la loro adesione con grande entusiasmo così come tutti i membri dello staff organizzativo della manifestazione.

Il vicepresidente Chericoni ha voluto esternare le molte perplessità nutrite sulla possibilità di far partire il festival e il superamento delle stesse grazie alla risposta del territorio: “ Il festival a me sembrava bloccato . Ero molto preoccupato sia per l’organizzazione sia per i costi che sono notevoli e che devono avere un riscontro di risultati positivi. Aver ascoltato tutte le realtà locali ed anche i territori vicini a Carrara mi ha convinto che il festival si doveva fare e soprattutto che è un evento particolarmente amato dalla città.”.