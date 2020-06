Cronaca



Dani (Nausicaa): "In 30 anni ho visto l'azienda migliorare"

lunedì, 15 giugno 2020, 16:06

«È chiaro che lavorando in quest'azienda per più di 30 anni di cose ne ho viste cambiare, ma devo dire che sono sempre stati cambiamenti che hanno migliorato l'azienda. Non siamo andati all'indietro, ma in avanti»: Stefano Dani, Coordinatore del personale addetto alla cura del verde e arredo urbano di Nausicaa racconta così alla soglia della pensione le sue tre decadi nella multiservizi.

Dall'inizio in Amia nel ramo acquedotto, al passaggio al settore verde, fino alla fusione di un anno fa con Apuafarma da cui è nata Nausicaa, Dani ha testimoniato con i suoi occhi la crescita dell'azienda: «Per quanto riguarda il mio lavoro, mi ha sempre fatto effetto quello che sento dire dai turisti. Perché chi è qui tutti i giorni non vede e spesso non apprezza i piccoli cambiamenti. Invece chi arriva una volta all'anno, per le vacanze, ha la percezione dei miglioramenti che facciamo. Alcuni turisti che conosco mi hanno detto: "Qui a Carrara migliorate sempre qualcosa!". E a noi che su questi cambiamenti ci lavoriamo, queste parole fanno certamente piacere» riferisce Dani.

Uno di questi "cambiamenti" ha riguardato la gestione dell'anello marmoreo della Caravella: si tratta di una struttura in marmo, composta di panchine e 31 vasche, che circondano il complesso della pineta dove sono situati un'area gioco, la pista di pattinaggio e la struttura della piscina. «Da qualche anno ormai nel periodo estivo effettuiamo degli interventi per abbellire le vasche. Abbiamo fatto vari esperimenti per restituire per questa zona della città qualcosa di ornamentale» spiega Dani. Anche in questo caso la gestione dell'intervento è cambiata ed è stata migliorata nel tempo: «All'inizio volevamo fare delle fioriture in loco ma dopo due anni abbiamo dovuto abbandonare perché ci siamo resi conto le operazioni di piantumazione e rimozione della terra rischiavano di rovinare lo stato marmoreo del sito». Da questo "problema", lo staff addetto alla cura del verde, ha avuto lo spunto per migliorare: «Abbiamo deciso di trovare una soluzione alternativa, qualcosa di più pratico. E così ci è venuta l'idea di usare un manufatto, una vasca di metallo che potesse essere inserita ed estratta da quella di marmo» spiega Dani.

Le vasche di metallo, costruite appositamente presso un'officina locale, vengono portate in un vivaio per essere riempite di terra e decorate con varie essenze, per poi essere installate nella vasca di marmo. Quando è il momento di cambiare le fioriture, il manufatto in metallo viene rimosso, svuotato e nuovamente riempito. «Chiediamo fioriture resistenti e che abbiano un effetto scenico. Le varie tipologie di piante non sono sempre uguali, cambiano nel corso del tempo. Tendenzialmente al centro poniamo quelle più alte, ai lati quelle più basse. E la scelta cambia a seconda dell'esposizione al sole, cercando sempre la fioritura più adatta. Di solito a fine primavera procediamo alla piantumazione, e poi le essenze arrivano a fine estate. Anche se in occasioni particolari – conclude Dani – le facciamo anche prima, come quando è passato il Giro d'Italia».