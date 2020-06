Cronaca



Degrado a Marina di Carrara, Diego Crocetti: "Benvenuti nelle favelas"

sabato, 6 giugno 2020, 17:26

di donatella beneventi

L'estate 2020 non verrà certo ricordata come una stagione positiva, per i motivi che tutti sanno: le restrizioni anti- covid, la chiusura delle frontiere, le norme di sicurezza per accedere ai locali e ai ristoranti, uniti ad una crisi economica gravissima, probabilmente la più grave dopo la seconda guerra mondiale, sono tutti elementi che non giocano a favore della ripresa delle attività economiche e del turismo già in località notissime ai visitatori, ancor di più in zone che già soffrivano in condizioni normali e che oggi con estrema difficoltà cercano di sopravvivere.

In ogni caso, la stagione è ufficialmente iniziata e anche Marina di Carrara cerca in qualche modo di ricominciare: purtroppo non tutto va come dovrebbe e Diego Crocetti, ristoratore di Marina di Carrara, sul suo profilo social, ha pubblicato un video denuncia dal lui stesso realizzato, sullo stato di abbandono in cui versa la spiaggia libera vicino al porto turistico, la passeggiata e altre zone di passaggio, che deturpano la vista sia per i residenti che per i visitatori. I commenti, anche al vitriolo, non sono mancati.



"Vorrei far presente - dice Crocetti - che la mia è una denuncia per sensibilizzare la cittadinanza e chi di dovere: com'è possibile avere questo biglietto da visita a Marina di Carrara? Ma un turista che viene qui e vede questo scempio, che cosa potrebbe pensare?". Le foto pubblicate, effettivamente, lasciano poco spazio all'indulgenza: il parcheggio adiacente all'entrata alla passeggiata verso il porto, proprio all'inizio della strada che porta verso le spiagge, presenta delle buche anche pericolose per chi si appresti a parcheggiare, mettendo a rischio anche la propria vettura; il tratto di strada che conduce alla spiaggia libera è in stato di evidente degrado, con scritte di vario genere sul muretto, cespugli e verde incolto, per non parlare della spiaggia stessa, con molta spazzatura e i bagni pubblici totalmente inagibili.



"Al sei di giugno - prosegue Crocetti - è inammissibile una cosa del genere. Non è questione di soldi, non è questione dei fondi del governo, non è questione di cinque stelle, destra ,sinistra: vi dovete muovere, perchè dobbiamo lavorare e non c'è tempo per girarci intorno! Questa è la bella immagine di Carrara, città del marmo conosciuta in tutto il mondo: è una vergogna, sembra di essere nel terzo mondo! Le persone devono sapere che tutto ciò è grave, che siamo totalmente allo sbando e questa situazione la paghiamo tutti: chi amministra la città, senza distinzioni, deve intervenire subito, senza indugiare ancora, che è tardi!".