Don Marino sospende le sagre per aiutare i ristoratori

venerdì, 19 giugno 2020, 10:03

di vinicia tesconi

Il tratto distintivo di Don Marino Navalesi, parroco della chiesa di San Pietro di Avenza è senza dubbio la capacità di saper ascoltare i bisogni della sua comunità. Da sempre Don Marino ha instaurato un dialogo reale con i suoi parrocchiani che gli ha permesso di raggiungere traguardi straordinari, uno per tutti, il ritorno del prezioso Trittico Tringli, dipinto del '400, nella pieve millenaria di Avenza sua sede originaria. Le difficoltà generate dalla crisi dovuta all' epidemia di coronavirus e patire dai parrocchiani e cittadini di Avenza non potevano restare inascoltate da Don Marino che ha deciso in questi giorni di annullare le sagre tipiche organizzate dalla suo comitato parrocchiale per non creare una concorrenza con le attività di ristorazione che hanno appena ripreso a lavorare dopo tre mesi di chiusura. Questo il messaggio che Don Marino ha scritto su Facebook per annunciare la sua decisione :

"Carissimi Amici, rispondo semplicemente ad una domanda che in questi giorni mi è stata posta molte volte: "ma le sagre le fate quest' estate?"

No, non possiamo per tre validi motivi! 1) Lasciamo lavorare i ristoratori locali dopo mesi di inattività; 2) Le norme di sicurezza anti Covid19 sono stringenti e vincolanti per le nostre strutture e per i tanti volontari; 3) la casa Pellini fino al ritorno in Chiesa senza misure di sicurezza ci serve tutti i Sabati e le Domeniche per la celebrazione delle SS. Messe. Non nascondo che per la nostra Comunità Parrocchiale e per il Circolo Anspi le sagre estive sono oltre che un forte momento di collaborazione, anche un aiuto concreto ai tanti bisogni, ma la Provvidenza non mancherà, come sempre... Grazie di cuore a tutti. Don Marino".

L'annuncio ha raccolto moltissimi consensi non solo da parte dei parrocchiani di Avenza ma anche da parte di molti ristoratori che hanno apprezzato l'attenzione riservata ai loro problemi. Un plauso unanime a Don Marino che ha attuato quello che da più parti politiche è stato richiesto a livello provinciale.