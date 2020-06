Cronaca



Escursionista muore sulle Apuane

mercoledì, 17 giugno 2020, 10:53

Una tragedia sulle Apuane. Un uomo di Parma, F. G., è stato ritrovato privo di vita in un canale sotto Piastra Marina dopo che da due giorni non dava notizie di sé. Il nipote aveva dato l'allarme ed erano iniziate da ieri sera le ricerche degli uomini del Soccorso Alpino e dei carabinieri. La zona delle ricerche era quella del monte Tambura.

L'escursionista era partito lunedì da Resceto (MS) per effettuare un percorso ad anello con rientro a Resceto che prevede la salita della via Vandelli, la cima del monte Tambura, la discesa verso passo della Focolaccia e rientro tramite la via di lizza “Silvia”. Il nipote, appunto, non vedendolo rientrare ha lanciato l’allarme.

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato ieri notte sotto la pioggia battente dai tecnici della squadra di Massa sulla via di rientro in discesa, su un terreno impervio in un canale sotto Piastra Marina.

Nella foto: la guglia di Piastra Marina sulle Alpi Apuane