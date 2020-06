Cronaca



Estensione porta a porta, via alla prima fase: è iniziata la consegna dei kit

giovedì, 18 giugno 2020, 16:17

È iniziata la prima fase dell'estensione della raccolta differenziata porta a porta a Carrara. La prima "tappa" si è svolta oggi, giovedì 18 giugno, quando nella sede di Nausicaa Spa in viale Zaccagna è iniziata la distribuzione del kit per i residenti delle zone di Avenza/Grotta e Battilana. Sono state diverse decine le persone, convocate tramite lettera, che si sono presentate sin dalle ore 8 all'ingresso dell'azienda. Molte di loro hanno espresso soddisfazione per le informazioni e le istruzioni ricevute dagli addetti della multiservizi presenti anche per sciogliere i dubbi sulle modalità di conferimento e ricevere eventuali segnalazioni dai cittadini.

«Questo – commenta il presidente di Nausicaa, Luca Cimino – è il primo passo per completare il porta a porta sul territorio. Grazie al prezioso aiuto dei nostri dipendenti abbiamo distribuito il kit che è composto dai mastelli per la differenziata, da una fornitura annuale di sacchi e soprattutto dal dépliant informativo e dalla guida alla raccolta che contengono tutte le istruzioni per l'uso. La distribuzione del kit è anche un fondamentale momento di confronto con la cittadinanza da cui raccogliere anche i preziosi suggerimenti degli utenti in un'ottica di costante miglioramento del servizio».

Oltre alla data di oggi, Nausicaa ricorda che, per le zone di Avenza/Grotta e Battilana, sono state previste due giornate "bonus", lunedì 22 e lunedì 29 giugno, riservate ai soggetti che non sono riusciti a presentarsi oggi. L'attivazione della raccolta porta a porta per Avenza/Grotta e Battilana è fissata per il 1° luglio. Nei primi giorni di avvio del servizio saranno mantenuti i bidoni della raccolta stradale per consentire ai cittadini di abituarsi al nuovo sistema. Nausicaa ricorda infine che per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.nausicaacarrara.it, seguire la pagina Facebook Nausicaa Spa o chiamare il numero verde 800 015 821.