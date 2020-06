Cronaca



Franzoni arrestato a Roma e poi rilasciato col foglio di via

mercoledì, 3 giugno 2020, 08:44

di vinicia tesconi

Non ha potuto partecipare alla manifestazione del centrodestra di ieri in commemorazione della festa della Repubblica e, da stasera, non potrà più tornare a Roma per due anni. Le avventure di Nicola Franzoni, autore della protesta nei confronti del governo "marciare per non marcire" che già lo aveva portato nella capitale un mese fa per chiedere le dimissioni del premier Giuseppe Conte - impresa risultata poi un clamoroso flop che gli era costato il fermo e la conseguente multa delle forze dell'ordine per aver violato le disposizioni anti Covid - sono terminate con l'arresto avvenuto ieri verso le 13,30 da parte della Digos di Roma e il rilascio alle 19 con un'ordinanza che gli proibisce di tornare nella capirale per due anni in quanto persona socialmente pericolosa. La notizia dell'arresto di Franzoni è stata diffusa sul suo profilo Facebook e su quello del suo compagno di proteste, Manfredo Bianchi, professore dell'istituto tecnico Zaccagna di Carrara, che ha condiviso sia la prima discesa su Roma sia quest'ultima. Le ragioni che hanno portato all'arresto di Franzoni comprenderebbero il vilipendio alla repubblica e alle istituzioni, l'apologia del fascismo, l'istigazione a disubbidire alle leggi, la manifestazione non autorizzata e la violazione delle norme anticovid e anche atti contrari alla pubblica decenza in riferimento al video divulgato dallo stesso Franzoni, nel quale si è mostrato mentre urina davanti al portone della presidenza del consiglio.



Franzoni ha raccontato nel dettaglio il suo arresto ribadendo in maniera forte e chiara sia la sua rabbia nei confronti di Conte e Mattarella, da lui indicati come i principali responsabili del disastro economico post covid, sia la sua determinazione a continuare nella sua battaglia. "Sono stato prelevato dal mio albergo da dieci uomini della Digos con tre auto - ha detto Franzoni a un giornalista che lo ha intervistato in un video divulgato su Facebook - e poi sono stato portato in commissariato dove mi hanno tenuto chiuso in una stanza, guardato a vista anche per andare in bagno, per sei ore. Siccome ho ribadito ciò che penso del presidente della repubblica e del presidente del consiglio, gli agenti hanno mi minacciato di portarmi a Regina Coeli. Cioè sono stato trattato come fossi un criminale che ha compiuto gravissimi reati. Nemmeno per prendere Toto' Riina hanno mandato così tanti agenti. Se quello che dico non va bene possono denunciarmi ma non arrestarmi." Franzoni ha poi detto di non essere minimamente toccato dall'allontanamento obbligatorio da Roma ed ha assicurato che porterà la sua protesta a Milano e in altre città italiane per sollevare il popolo contro il governo.