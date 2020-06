Cronaca



I commercianti di Carrara: "La festa della birra va rinviata, lunedì protesta pacifica davanti al comune"

venerdì, 12 giugno 2020, 15:13

di donatella beneventi

Decisamente complicata quest'estate 2020, un vero e proprio buco nero, con moltissime incognite che pendono specialmente sul settore commercio e turismo.



È di questi giorni la conferma della realizzazione della Festa della birra, un appuntamento tradizionale del fine stagione, ma che quest'anno suona minaccioso per i locali della città, già compromessi per le norme dopo covid e per una previsione di guadagni molto più esigui rispetto che gli anni passati.



"Non possono fare la festa della birra ad agosto - dice Diego Crocetti, ristoratore che più volte ha fatto sentire la sua, sulla situazione marinella - perché l'estate per noi sarà già durissima col poco turismo che c'è e la festa porta via persone sia dal centro storico che dal litorale, un disastro economico su un altro.



Per cui - continua - lunedì mattina dalle 10.30 alle 13.00, faremo una dimostrazione pacifica davanti al comune per esprimere il nostro dissenso sulla decisione: saremo tanti, rispetteremo le distanze di sicurezza e ci dimostreremo persone civili, ma faremo sentire la nostra voce all'amministrazione che non può prendere decisioni senza tenere conto della nostra categoria, che paga sempre le conseguenze di scelte unilaterali. La festa della birra va rinviata o sarà un altro colpo al commercio locale".