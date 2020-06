Cronaca



I genitori delle scuole di Marina sul piede di guerra: “Risposte e chiarimenti o partiranno le denunce”

venerdì, 19 giugno 2020, 16:45

Il primo nodo evidenziato nella lettera pubblica che i genitori delle scuole di Marina hanno inviato al sindaco De Pasquale e alla sua giunta è quello dei parchi Puccinelli e di Villa Ceci. Nonostante la riduzione delle limitazioni che impedivano l’accesso ai parchi da parte di governo e regione, i due principali parchi di Marina sono ancora interdetti ai bambini.



“I bambini hanno dovuto patire tre mesi di restrizioni – hanno esordito i genitori di Marina - e adesso, per colpa di chi non ha il coraggio di prendersi responsabilità derivanti dal proprio mandato, sono ancora costretti ad aspettare per poter usufruire dei giochi pubblici pagati con le tasse dei loro genitori. In secondo luogo, qual è la differenza tra un parco pubblico e una spiaggia pubblica ?”.



Subito in sequenza l’altro grande dubbio espresso dai genitori è quello inerente la ripresa della scuola a settembre e l’argomento ha fornito il destro per esprimere un duro rimprovero nei confronti dell’amministrazione grillina: “Chiediamo inoltre di avere un incontro entro e non oltre la fine del mese per capire come questa amministrazione intenda programmare la riapertura delle scuole e se sono stati individuati spazi alternativi per ovviare al problema delle classi pollaio. In aggiunta, nella nostra provincia sono state tagliate numerose cattedre che complicheranno ulteriormente questa difficile situazione. In qualità di cittadini e di genitori siamo molto preoccupati per il disinteresse mostrato nei confronti della fascia più debole, quella che non ha voce. Vogliamo fare presente che il tempo stringe e un'amministrazione responsabile, coraggiosa e trasparente non dovrebbe aspettare di essere convocata dai cittadini, bensì farsi promotrice di incontri di delucidazione sul percorso di avvicinamento e ripartenza, al fine di informare e tranquillizzare la popolazione già provata da una situazione al limite. Riteniamo che anche se non ci fosse già un progetto in atto, è questo il tempo di organizzare incontri con genitori e professionisti del settore per trovare insieme, come in una vera democrazia collaborativa locale, un risultato confortante. Ricordiamo che i nostri figli hanno diritti sopra a tutti e che noi tutti, Voi compresi, abbiamo obblighi e doveri ai quali dobbiamo rendere conto in caso di mancanze. Attendiamo, quindi, una risposta concreta, nella speranza di non doverci rivolgere ad altri organi amministrativi nell'eventualità non avessimo risposte celeri e adeguate alla gravità della situazione.”.