Cronaca



Il benessere in farmacia: a "La Prada" i consigli per la cura della pelle

mercoledì, 17 giugno 2020, 16:25

Proseguono le iniziative gratuite per la prevenzione e il benessere dei cittadini messe in campo da Nausicaa Spa nelle farmacie comunali di Carrara. Giovedì 18 giugno dalle ore 8 alle 20 la Farmacia "La Prada" di Avenza, in collaborazione con Eubos, ospiterà un evento tutto dedicato alla cura della pelle del viso e del corpo.

Sarà presente un'addetta che consiglierà agli utenti i prodotti più adatti per il trattamento della pelle (anche quelle più sensibili e con problemi dermatologici) e offrirà consigli utili anche riguardo ai prodotti solari. L'evento, totalmente gratuito, si terrà per tutto l'orario di apertura e sarà fruibile recandosi direttamente in farmacia o previa prenotazione al numero 0585 53161. Infine, gli utenti potranno beneficiare degli sconti sui prodotti della linea Eubos e quella dei solari.