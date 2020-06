Cronaca



Inaugurata la ruota panoramica a Marina di Massa

venerdì, 19 giugno 2020, 21:35

di rossella barattini

Panorama mozzafiato, un nuovo punto di vista sulla città di Massa: la ruota panoramica è appena tornata in città, ma questa volta durante la corsa ci si affaccia sul mare.

La ruota, alta 24 metri, larga 15 e con circa 20 cabine disponibili, è la stessa che durante il periodo natalizio è stata protagonista di Piazza Garibaldi, in questo caso però l'amministrazione ha deciso di dare risalto alla costa, ponendo la ruota nella zona di Marina, più vicina al mare.

La ruota sarà sicuramente un'occasione per mettere in mostra il territorio, per dargli risalto in maniera diversa. Infatti, il panorama dall'alto è sicuramente molto più suggestivo: una visuale a 360° dal mare alle montagne, colori unici soprattutto all'ora del tramonto.

L'assessore Paolo Balloni, con deleghe alle attività Produttive, lavoro, sport e innovazione tecnologica, presente all'inaugurazione di oggi pomeriggio, si è dichiarato molto soddisfatto dell'iniziativa.

"Dopo l'esperienza di quest'inverno nel periodo natalizio a Massa, in Piazza Garibaldi, abbiamo pensato di riproporre la ruota panoramica ponendola sul litorale per quest'estate – ha raccontato l'assessore Balloni – per noi è un'attrattiva che rimane destinata a bambini e famiglie, un buon motivo per venire a vedere la nostra città da un punto di vista differente".

In effetti, già durante l'inaugurazione, bambini e famiglie sono stati attirati dalla maestosità della ruota e catturati dal tramonto sul mare, che ha creato una magica atmosfera.

Il costo per godersi il panorama ad alta quota sarà di 5 euro, un'esperienza sicuramente da non perdere!