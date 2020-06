Cronaca



La casa di riposo Villa Angela di Bagnone non è più un centro Covid

venerdì, 26 giugno 2020, 16:54

Con la quasi totalità degli ospiti – 54 su 60 – risultati positivi al coronavirus la casa di riposo Villa Angela di Bagnone è diventa un centro covid, secondo un progetto della regione Toscana, dallo scorso 12 aprile. La casa di riposo si era rivelata un focolaio formato principalmente da casi asintomatici e con la trasformazione in centro covid per tre mesi ha potuto accogliere anche i positivi provenienti da altre strutture in modo da raggruppare tutti i negativi in rsa sanificate e prive di possibili contagi. Dal 20 giugno però la casa di riposo Villa Angela è tornata alla sua attività originaria ed ha chiuso la modalità centro covid. La struttura è gestita dal gruppo La Villa, da anni impegnato nella gestione di residenze per anziani e categorie fragili - che ha voluto spiegare: “Abbiamo subito aderito alle indicazioni Ministeriali e Regionali, rendendo operativi anche protocolli precauzionali interni rigorosi dedicati alla tutela dei propri ospiti, e abbiamo anche messo in campo soluzioni immediate per continuare a mantenere unite le famiglie con gli ospiti, grazie al supporto del digitale. In questo modo, è stata tutelata la salute delle categorie più a rischio di questa emergenza: gli anziani.” Nel momento del picco dell’epidemia a Villa Angela sono arrivati undici ospiti da Rsa Gallo Bonaventuri, mentre i sei ospiti negativi sono stati trasferiti presso la Rsa Michelangelo di Aulla e nella Rsa della vicina Fivizzano. In seguito sono arrivati altri pazienti covid da Fivizzano e dal Bonaventuri per un totale di 47 positivi e quattro persone ricoverate in ospedale. “ Le Rsa nascono come strutture assistenziali – hann fatto sapere dal gruppo La Villa - e non erano assolutamente preparate a gestire una situazione di questo tipo. E’ stato quindi difficile fronteggiare un virus sconosciuto che ha colto impreparati gli ospedali stessi a livello nazionale. Ci siamo trovati a combattere una guerra senza le armi per poterlo fare e con il compito più difficile, quello di proteggere la categoria più a rischio di questa emergenza, dovendo fare spesso il tutto senza linee guida chiare. Abbiamo dovuto reinventarci in brevissimo tempo per rispondere alle difficoltà. Grazie al grande lavoro di squadra operato insieme al personale di Asl Toscana nord ovest e alla trasformazione delle residenze in strutture per cure intermedie, attraverso maggior presenza di personale infermieristico e di operatori socio sanitari che ha innalzato sensibilmente il livello di assistenza sanitaria, Villa Angela è diventata ancor di più un’eccellenza del territorio. Tutti gli ospiti si sono negativizzati e oggi la struttura è Covid-free e sta già riprendendo la sua attività di accoglienza.”

La procedura per l’accettazione di nuovi ospiti della rsa prevede tampone negativo o dichiarazione di negatività del medico curante, non più vecchia di 48 ore dal momento di entrata. A questo, segue poi un isolamento di 14 giorni prima dell’accesso al reparto di degenza.

Il Gruppo La Villa, a cui Rsa Villa Angela appartiene, dichiara: “va

Per informazioni, è possibile chiamare il numero 0187427542, o scrivere una mail all’indirizzo rsa.villaangela@lavillaspa.it