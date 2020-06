Cronaca



La musica sotto l’ospedale Apuane

venerdì, 12 giugno 2020, 14:54

Adele Casotti al violino e Claudio Farina alla chitarra, sono i due musicisti apuani che hanno dato il via, stamani, nell’aiola davanti all’ospedale, ad una nuova serie di concerti che porteranno nuove e straordinarie emozioni ai pazienti ricoverati e agli operatori sanitari che lavorano nella struttura.



L’iniziativa promossa dall’Associazione ideata da Maurizio Cantore, ex primario dell’oncologia dell’ospedale di Carrara, poi portata avanti grazie all’impegno di Andrea Mambrini, direttore dell’Oncologia apuana per l’Azienda USL Toscana nord ovest, si chiama “Affacciati alla finestra” proprio perché al momento, per motivi di sicurezza, non è ancora possibile organizzare i consueti concerti all’interno dell’ospedale.



L’Associazione “Donatori di musica” regala così, ancora una volta, un ricordo memorabile che apre questa attesa ripartenza dopo il periodo di sospensione dettato dal Covid e lo fa fin da subito, anche se al di fuori dell’ospedale, proprio per dare un segnale di normalità e di fiducia verso il futuro.



La sensibilità verso la bellezza è tra l’altro una caratteristica dell’ospedale massese che cura da sempre, grazie al direttore sanitario Giuliano Biselli e ai suoi collaboratori, ogni dettaglio, anche estetico, rivolto non solo alla cura del paziente ma anche al benessere emotivo di tutti coloro che ogni anno varcano la soglia di questa struttura.