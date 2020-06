Cronaca



Lite in spiaggia, identificato giovane aggressore

martedì, 16 giugno 2020, 14:07

Dopo la lite scoppiata per futili motivi sulla spiaggia di Marina di Carrara ad inizio giugno, per la quale sono stati prontamente identificati tutti i giovani partecipanti e convocati in ufficio i genitori dei ragazzi, che al momento non hanno inteso sporgere alcuna denuncia, la polizia ha identificato anche l’aggressore dei due minorenni finiti in ospedale la notte di sabato 6 giugno: uno, per lesioni refertate dai sanitari con trenta giorni di prognosi, e l’altro per la frattura del setto nasale.

Si tratta di un giovane di Carrara poco più che ventenne, incensurato, che è stato identificato dagli agenti della squadra mobile, grazie alle testimonianze e alla raccolta di inequivocabili elementi di prova a suo carico.

All’origine dell’aggressione - come da copione - qualche scambio di battuta, magari condita da epiteti offensivi reciproci, per uno sguardo non gradito, che innesca la reazione violenta dell’aggressore.

Gli agenti della polizia stanno inoltre valutando la posizione di altri soggetti coinvolti nella lite.

Per contrastare tali involutivi fenomeni sociali, nel solco delle linee tracciate dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, la polizia, insieme alle altre forze dell’ordine e alla municipale ha rinforzato i servizi di controllo e monitoraggio della “movida” notturna, procedendo anche a più approfonditi controlli dei locali pubblici per verificare il rispetto delle misure di sicurezza disposte per l’emergenza epidemiologica.

Nello scorso fine settimana, infatti, personale della divisone della polizia amministrativa insieme all’omologo ufficio del commissariato di polizia di Carrara ha contestato ad un esercente locale la violazione della normativa sulla vendita di alcolici a minori di anni 18, procedendo ad irrogare la prevista sanzione pecuniaria che va da 250 a 1000 Euro.

I servizi coordinati con ordinanza del questore di Massa Carrara proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.