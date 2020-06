Cronaca



Marina di Massa, ruba sulle auto in sosta: arrestato un 55 enne di Montignoso

sabato, 13 giugno 2020, 14:27

Al termine di un movimentato intervento nella frazione di Marina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Massa sono riusciti ad arrestare un pregiudicato 55enne di Montignoso che era riuscito ad introdursi in un’area privata adibita a parcheggio per asportare gli oggetti di valore contenuti all’interno delle vetture in sosta. Proprio dopo aver rubato una piccola somma di denaro dall’interno di una Peugeot 206, veniva notato dal proprietario del mezzo, che una volta ricevuto l’aiuto di alcuni vicini di casa, tentava di bloccare l’uomo. Nel primo e concitato tentativo di fuga a bordo di una bicicletta, quest’ultimo ha addirittura investito uno dei residenti, che ha riportato lievi lesioni. Solo il tempestivo arrivo dei militari dell’Arma allertati dai testimoni dell’accaduto, è riuscito a porre fine al rocambolesco tentativo di fuga da parte del pregiudicato, che veniva definitivamente bloccato e condotto in caserma in stato di arresto, dovendo rispondere del reato di rapina impropria. Il denaro e gli effetti personali sottratti dall’uomo venivano immediatamente restituiti ai legittimi proprietari. Il fermato, al termine delle formalità di rito, è stato posto a disposizione dell’A.G. che ha convalidato l’arresto ed ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Nella stessa giornata, i Carabinieri della Stazione di Montignoso hanno arrestato un 55enne del luogo, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova in ordine a diversi reati contro la persona di cui era stato accusato in passato, a seguito del ripristino della carcerazione per l’inosservanza degli obblighi che gli erano stati imposti dall’Autorità Giudiziaria. Nello specifico l’uomo, nei giorni scorsi si era protagonista di comportamenti violenti e minacciosi nei confronti di terze persone, venendo meno alle regole comportamentali che gli erano state imposte dal Giudice. L’uomo è stato quindi associato alla Casa di Reclusione di Massa.