Monoblocco: cade lastra di marmo nei pressi dell'ingresso all'ospedale. Nessun ferito

martedì, 9 giugno 2020, 16:57

Tornano le zone a traffico limitato estive in via Rinchiosa e via Verdi. In particolare per quella di Marina di Carrara è previsto un prolungamento di due ore, con l’obiettivo di agevolare il rispetto delle prescrizioni anti-Covid da parte delle attività commerciali

martedì, 9 giugno 2020, 15:33

Il Parco delle Apuane non vuole rinunciare ai consueti soggiorni estivi. Quest'anno le misure anti covid li rendono diversi: saranno giornalieri e senza pernottamenti, ma la cosa importante, è che ci saranno

martedì, 9 giugno 2020, 15:30

Sono sei chat tematiche dedicate ai settori principali della vita e del lavoro: Soroptimist International ha voluto offrire alle donne a livello nazionale un importante aiuto gratuito per affrontare il difficile periodo della ripresa dopo la pandemia

martedì, 9 giugno 2020, 15:24

Ci sono i cinque eroi della resistenza massese nel manifesto del premio “Pace giustizia libertà democrazia – Forno 13 giugno 1944-2020” intitolato al maresciallo Ciro Siciliano, ucciso dai tedeschi nell’eccidio nazifascista dei 13 giugno 1944 a Forno, di cui sta per ricorrere il 76 esimo anniversario

martedì, 9 giugno 2020, 12:52

In carcere a Lucca è finito Gabriele Del mancino, 33 anni, nato e residente a Massa. E' stato arrestato per il tentativo, l'ennesimo, di perseguitare la sua ultima compagna a Pietrasanta

lunedì, 8 giugno 2020, 14:51

Ha parlato di una piccola, grande rivoluzione il sindaco Francesco De Pasquale, stamani quando ha introdotto la presentazione del progetto di ormai imminente partenza che segnerà sicuramente una svolta nella raccolta dei rifiuti urbani e, forse, si spera, anche nel decoro della città