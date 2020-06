Cronaca



Movida, il divieto sulle bevande in vetro anticipato alle 20

mercoledì, 10 giugno 2020, 16:29

Anche a seguito degli episodi registrati nella zona della movida, nell’ottica di garantire il rispetto delle misure anti-covid e lo svolgimento in sicurezza delle serate estive, il sindaco Francesco De Pasquale ha deciso di estendere l’orario di applicazione del divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro.



Il provvedimento, che in passato veniva emesso sottoforma di ordinanza e che dall’estate 2019 è stato incluso nel Regolamento di Polizia Urbana, faceva scattare tradizionalmente lo stop a bicchieri e bottiglie in vetro dalle 22.00: «Nell’ottica di contribuire a una migliore gestione dell’ordine pubblico, abbiamo anticipato di due ore l’entrata in vigore del divieto. Quindi dalle 20.00 non sarà più possibile consumare bevande in contenitori in vetro su suolo pubblico» spiega il primo cittadino.



Il sindaco torna a esprimere preoccupazione per l’andamento degli ultimi week-end: «Abbiamo concesso più suolo pubblico senza aggravio di costi per agevolare il rispetto delle distanze di sicurezza. Mi sono recato io stesso nella zona della movida per invitare i gestori dei locali a seguire e far seguire le prescrizioni anti-covid. Ciononostante lo scorso fine settimana abbiamo registrato comportamenti scorretti e pericolosi, non solo per quanto riguarda il contenimento del Coronavirus ma anche per la gestione dell’ordine pubblico. L’ordinanza di oggi è quindi solo l’ultima di una serie di interventi che puntano a stroncare questi comportamenti e anche a scongiurare provvedimenti più drastici come la chiusura anticipata dei locali. Perché o c’è un cambiamento significativo oppure – conclude De Pasquale - è quello che dovremo fare per evitare una nuova impennata dei contagi».