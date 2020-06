Cronaca



Parte a Bagnone il “Summer camp 2000” organizzato dalla Misericordia

martedì, 23 giugno 2020, 14:40

Dal 1 al 31 luglio a Bagnone (Massa-Carrara) al parco giochi delle scuole elementari in località “Grottò” a Bagnone si terrà il “Summer camp 2020” organizzato dalla Venerabile Misericordia di Bagnone in collaborazione con il comune. Il “Summer camp 2020” è rivolto ai bambini delle elementari e bisogna iscriversi entro il 28 pv presso il locale Comune. E’ bene precisare che le varie iniziative si terranno nel rigoroso rispetto delle normative regionali e nazionali anti Covid e il “Summer camp” vedrà la presenza di personale qualificato che effettuerà con i bimbi molte e divertenti iniziative.



L’iniziativa rientra nel progetto voluto dal nuovo Governatore della locale Misericordia Mareno Barbieri che,in questo modo, desidera “aprire” l’Associazione anche in settore di interventi sociali, nuovi e differenti da quelli istituzionali che la benemerita Confraternità svolge fino ad ora. Barbieri è subentrato nella carica dopo le dimissioni dello storico governatore Antonio Balestracci che ha portato l’Associazione a livelli molto alti. Barbieri, però, sollecitato da non pochi ha accolto l’invito di dedicare l’attenzione della Misericordia ai bambini del territorio.

“Dopo il lungo periodo di lokdown a causa del Covid 19 – dice il nuovo Governatore - era giunto il momento di aprirsi, anche se con cautela, alla vita normale con un ritorno alla socializzazione ancor più indispensabile per i bambini costretti, purtroppo, per mesi al…… chiuso e soprattutto lontani dai propri amici. L’iniziativa che, appunto, sarà portata avanti nel più rigido rispetto dei protocolli sanitari della regione, permetterà ai più giovani di trascorrere un “pezzo d’estate” in compagnia e soprattutto in un clima di allegria, svolgendo attività ludiche e tematiche nuove e molto interessanti , oseremo dire affascinanti per il target di età in considerazione.”



Il governatore aggiunge che “ il 27 pv saremo presenti a Massa nel vasto piazzale della Scuola dei Fratelli delle Scuole Cristiane dove con nostra ambulanza ed equipaggi parteciperemo alla “Giornata del buon Samaritano” dove saranno effettuati soprattutto a persone indigenti il test anti Covid. La nostra partecipazione è stata soprattutto sollecitata dal nostro Coordinatore provinciale Fausto Casotti che segue molto da vicino le attività e le problematiche delle Misericordie anche della Lunigiana. Ma l’estate 2020 non vedrà solo queste iniziative : ne stiamo mettendo in campo, per ora, un’altra di…spessore ma per ora non mi sbilancio.” Barbieri coglie l’occasione per: “ ringraziare i miei volontari che in questi tre mesi di chiusura per la pandemia hanno effettuato oltre 300 consegne a domicilio di medicinali e generi alimentari, 15.000 mascherine distribuite, per conto del Comune e della Regione a circa 2000 persone in Bagnone e al Conad di Terrarossa. Ma le nostre “squadre” non si sono fermate qui: molte le visite e ” i controlli giornalieri” rivolti agli anziani sopratutto quelli soli. A questi hanno portato oltreché viveri, medicinali ed altro soprattutto grande conforto che è sempre la “terapia” migliore con Covid e non. Decine i servizi di effettuati verso gli ospedali per visite e controlli, ritiro e distribuzione di farmaci dall’ospedale di Pontremoli. In occasione, poi. della Santa Pasqua abbiamo effettuato, sempre grazie ai nostri volontari, distribuzione di uova pasqua agli anziani soli per dimostrare a queste persone una volta di più la nostra dovuta considerazione .Colge l’occasione per presentare anche il Consiglio direttivo che rimarrà in carica fino al 2023. E’ composto oltrecè dal sottoscritto Governatore, dal suo vice: Luciano Colombo; dal segretario: Cesare Zanotto; amministratore: Pietro Cortesi; consiglieri: Ennio Bussini, Emilio Marginesi, Ghinetti Gaia,Rita Beccari, Rita Sarselli. Collegio Revisori dei Conti: Presidente: Mauro Simoncini, vice : Bruno Barbieri. Segretaria:Clide Bigi”. Il Governatore, infine, invita a devolvere il 5 per mille alla Misericordia di Bagnone Codice fiscale: Misericordia di Bagnone: 93003230450 e per ricordare che la Venerabile Confraternita di Bagnone effettua:”gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l’assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione; a donazione di organi; l’attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l’attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative; iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; ’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione; l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche; a protezione dell’infanzia abbandonata; ’alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; l’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; iniziative di agricoltura sociale; l’erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l’accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza ed altro”.