Picchia la moglie in presenza dei figli, arrestato

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 8 giugno 2020, 14:51

Ha parlato di una piccola, grande rivoluzione il sindaco Francesco De Pasquale, stamani quando ha introdotto la presentazione del progetto di ormai imminente partenza che segnerà sicuramente una svolta nella raccolta dei rifiuti urbani e, forse, si spera, anche nel decoro della città

sabato, 6 giugno 2020, 17:26

La stagione è ufficialmente iniziata e anche Marina di Carrara cerca in qualche modo di ricominciare: purtroppo non tutto va come dovrebbe e Diego Crocetti, ristoratore di Marina di Carrara, sul suo profilo social, ha pubblicato un video denuncia

sabato, 6 giugno 2020, 17:24

Oltre 130mila euro per favorire l'inclusione scolastica degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di secondo grado nella provincia di Massa Carrara con interventi finalizzati al trasporto scolastico e all'assistenza socioeducativa

sabato, 6 giugno 2020, 15:39

La Cisl scende in campo insieme alle altre sigle sindacali Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda Unams, per protestare contro l'inconsistenza dell'azione di Governo sulla scuola

venerdì, 5 giugno 2020, 18:20

Nell’area vasta dell’Azienda USL Toscana nord ovest nella settimana dal 29 maggio al 4 giugno 2020 si sono registrati 15 nuovi casi positivi, così suddivisi per zona e per comune di residenza

venerdì, 5 giugno 2020, 17:37

Il primo sodalizio disarticolato dalle indagini era costituito da due esperti truffatori provenienti da Napoli (un 51enne pluripregiudicato ed un 25enne incensurato), i quali avevano posto in essere un complesso raggiro, noto negli ambienti investigativi con l’appellativo di “truffa del parente debitore”