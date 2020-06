Cronaca



Polizia municipale, riparte il turno serale per maggiori controlli sul territorio

venerdì, 12 giugno 2020, 17:13

Nel weekend riparte il turno serale e notturno del personale della polizia municipale di Massa per un maggiore controllo del territorio e sicurezza dei cittadini. Il servizio impiegherà due o tre pattuglie che si occuperanno della rilevazione di eventuali incidenti stradali e di effettuare posti di controllo volanti nei punti nevralgici interessati dai flussi di traffico ed un operatore presso la Centrale Operativa.

“L’obiettivo primario è sempre stato quello di potenziare la nostra Polizia Municipale e l’impegno è stato massimo sia per aumentarne l’organico sia per dotare il Corpo di una nuova sede; inoltre recentemente è stato installato il nuovo sistema tecnologico digitale” interviene il sindaco Francesco Persiani. “Ho dato anche disposizioni per creare una unità, quindi due agenti, che si occupino esclusivamente del litorale che siano dotati di mezzi e divise adeguati per l’accesso in spiaggia. Una specifica unità, che spero possa essere incrementata il prossimo anno, non è mai stata costituita, ma essendo Massa un comune turistico credo sia appropriato avere agenti formati per il monitoraggio e controllo del litorale e sulle spiagge. Questo va nella direzione sia di una valorizzazione del Corpo di Polizia Municipale sia di una maggiore sicurezza della cittadinanza e dei turisti e nell’ottica di accrescimento dei servizi, il turno serale durante i fine settimana è un valore aggiunto”.

Saranno effettuati, fino a fine anno, turni serali/notturni ogni fine settimana e nelle due settimane centrali di agosto ogni sera, nel corso dei quali saranno attivati posti di controllo od attività equivalenti sotto il profilo operativo. Il cosiddetto “terzo turno” ha l’obiettivo di incrementare la sicurezza della circolazione, determinata di fatto dalla visibile presenza sul territorio delle pattuglie della Polizia Municipale. L’attività permetterà di sgravare le forze di polizia statali da tale incombenze e consentire, così, l’impiego delle Volanti della Polizia di Stato e delle Gazzelle dei Carabinieri per il controllo del territorio con finalità di prevenzione e repressione della criminalità comune. Gli agenti inoltre, nella fascia oraria serale effettueranno controlli di natura amministrativa ai pubblici esercizi, con particolare attenzione alle autorizzazioni riguardanti l'inquinamento acustico, oltre a controlli sul rispetto del Regolamento di Polizia Urbana.