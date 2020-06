Cronaca



Ponte di via Menconi, De Pasquale: "Massima disponibilità a proseguire il confronto con gli avenzini"

giovedì, 25 giugno 2020, 15:22

«Grazie al nostro lavoro e alla disponibilità dei tecnici della Regione abbiamo già ottenuto alcune importanti migliorie al cantiere del ponte di via Menconi, apportando modifiche che andranno ad attenuare i disagi per commercianti e residenti. Si tratta di un lavoro che non si ferma qui, ma che porteremo avanti, insieme agli avenzini»: è questo in sintesi il messaggio che il sindaco Francesco De Pasquale ha portato ieri sera al Comitato per il Carrione e ai partecipanti all’incontro che si è tenuto a Casa Pellini in merito all’intervento di rifacimento del ponte di Via Menconi.



Il primo cittadino, accompagnato da assessori e consiglieri comunali, ha ricordato che proprio grazie al dialogo tra amministrazione comunale e Regione, è stato «garantito l’accesso automobilistico al centro storico di Avenza anche dall’argine sinistro, assicurando la possibilità di svolta a destra in un’area originariamente inclusa nel cantiere e dunque inaccessibile» e verrà condiviso «un cronoprogramma per ridurre i tempi di chiusura della viabilità sul ponte e valutare ipotesi di una rapida riapertura parziale». In particolare, ha spiegato De Pasquale, «i tecnici ci hanno già dato una risposta positiva, se pur informale, spiegando che il fermo alla circolazione automobilistica potrà essere ridotto a circa due mesi, un periodo inferiore a quelli previsto inizialmente».



L’assessore all’Ambiente Sarah Scaletti ha ricordato la disponibilità di amministrazione comunale e progettisti «a incontrare e valutare, anche con un sopralluogo, le richieste puntuali dei soggetti direttamente interessatI al cantiere» mentre il vicesindaco Matteo Martinelli ha risposto alle richieste su sgravi e contributi: «Vorremmo dare un sostegno alle attività incluse nell’area dei lavori: il problema non sono le risorse ma individuare la formula tecnico/giuridica corretta. Ci stiamo lavorando ma vi dirò che lo faremo solo quando ne avremo la certezza: come sapete abbiamo sollecitato la Regione a fare altrettanto. Nel frattempo siamo intervenuti su Tari e Imu, anche grazie alle innovazioni legislative contenute nei decreti del governo» ha spiegato il titolare della delega al Bilancio.



Nel corso del dibattito, rispondendo alle domande degli avenzini, il sindaco ha rivendicato la scelta formalizzata anche con il voto della maggioranza in consiglio comunale di procedere subito all’avvio dei lavori: «Il nostro territorio è fragile dal punto di vista idrogeologico, il Carrione fa paura. Partire a giugno significa lavorare durante la stagione secca, quindi avere più possibilità di rispettare il crono programma: dal punto di vista commerciale, questo implica poter chiudere il cantiere prima della stagione natalizia».



In merito alle richieste del Comitato, il primo cittadino ha risposto positivamente sulla riattivazione del semaforo di avviso del passaggio a livello e, questa mattina, ha incassato l’impegno dei tecnici regionali sul rifacimento dell’illuminazione del ponte. «Garantiamo massima disponibilità a proseguire il confronto con il Comitato per il Carrione e, in generale, con gli avenzini per limitare al massimo i disagi legati ai lavori. Stiamo cercando di fare in modo che questo intervento, prioritario per la sicurezza, abbia risvolti positivi anche dal punto di vista della riqualificazione urbana della zona» ha dichiarato dopo l’incontro De Pasquale.