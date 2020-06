Cronaca



Punti prelievo: si lavora per un graduale ritorno alla normalità

sabato, 13 giugno 2020, 16:45

Nel quadro di un graduale ritorno alla normalità dei servizi territoriali, a partire da lunedì 15 giugno 2020 in alcuni presidi distrettuali dell’Azienda USL Toscana nord ovest tornerà ad essere garantito anche l’accesso diretto ai prelievi.

I responsabili di zona, di concerto con la Direzione aziendale stavano già lavorando da alcune settimane ad un piano di ripristino dell’accesso diretto per i cittadini, da affiancare alle prenotazioni dei prelievi già raccolte.

L’obiettivo dell’Azienda a partire da lunedì 15 giugno ma in maniera crescente nelle prossime settimane è infatti quello, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid, di venire incontro alle esigenze degli utenti.

Questo avverrà in tutti i territori attraverso alcune azioni di miglioramento già predisposte ed in fase di sviluppo: l’estensione dell’offerta grazie anche, in qualche caso, all’apertura di nuovi sportelli o alla collaborazione con le associazioni di volontariato distribuite capillarmente sul territorio; l’ampliamento della “finestra” dei prelievi (si sta lavorando ad anticipare l’orario di mezz’ora, d’accordo con i laboratori); la semplificazione delle prenotazioni con linee dedicate e con una nuova app in fase di definizione.

Visto che per rispettare le norme sul distanziamento molte persone dovranno aspettare il loro turno all’esterno degli edifici, si stanno inoltre reperendo dei gazebo per aumentare il comfort degli utenti.

Proprio perché alcune di queste azioni non potranno andare subito a pieno regime, il consiglio alla cittadinanza è di non affollare i centri di prelievo fin dai primissimi giorni, se non per urgenze che sono sempre e comunque garantite.

Inoltre chi ha il posto prenotato è invitato a mantenerlo.

Questa comunque la situazione nell’ambito territoriale di Massa Carrara, dove sono in corso la rimodulazione ed il progressivo ampliamento dell'offerta delle attività di prelievo di sangue ambulatoriale svolte dall'Azienda.

Apuane

da lunedì 15 giugno è previsto l’accesso diretto dalle ore 9,45 alle 11 in alcuni specifici presidi territoriali.

Nel Comune di Carrara:

Casa della salute Carrara

Distretto di Avenza.

Nel Comune di Massa:

Casa della salute di Massa centro

Distretto di Marina di Massa.

Nel Comune di Montignoso:

Casa della salute di Montignoso.

Nelle stesse strutture dalle ore 7,15 fino alle 9,45 continua per i cittadini l'accesso su prenotazione.

Da mercoledì 17 giugno sarà inoltre attivo il punto prelievi di Marina di Carrara, dalle 7 alle 11 ad accesso diretto.

Lunigiana

A partire da lunedì 15 giugno 2020 la Società della Salute della Lunigiana garantisce anche l’accesso diretto ai prelievi (con un limite massimo di 18 prelievi per ciascun centro) in quattro presidi distrettuali:

COMANO: il lunedì dalle ore 7.30 alle ore 9.00;

TRESANA : il giovedì dalle ore 7.30 alle ore 9.00;

CASOLA: il venerdì dalle ore 7.30 alle ore 9.00;

ZERI: il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.30.

L’accesso diretto sarà inoltre garantito nel presidio distrettuale di Pontremoli con decorrenza dal 24 giugno 2020 e nel presidio distrettuale di Fivizzano a partire dal 22 giugno 2020.

Rimangono al momento su prenotazione gli accessi ai prelievi ematici svolti nei seguenti distretti:

ALBIANO: il martedì dalle ore 7.45 alle ore 9.15 (numero prenotazione 0187 415493 tutti i giorni);

VILLAFRANCA: lunedì e venerdi dalle ore 7.00 alle ore 10.00 (numeri prenotazione 0187 – 406114-163, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30):

CANIPAROLA: martedì, giovedì e sabato dalle 7.00 alle 9.30 (numeri prenotazione 0187 – 406114-163, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30);

AULLA : dal lunedi al sabato dalle dalle ore 7.00 alle ore 10.00 (numeri prenotazione 0187 – 406114 -163, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30);

Nella struttura di Aulla sarà comunque potenziato il servizio con il raddoppiamento delle postazioni di prelievo.