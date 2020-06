Cronaca



Rotary 'Carrara e Massa'. Alla CRI un camion per la protezione civile

mercoledì, 24 giugno 2020, 16:54

Nonostante le circostanze sanitarie attuali, si è proceduto nella giornata di martedì scorso alla cerimonia di acquisizione di un camion da parte della Croce Rossa Italiana grazie al Rotary club di Carrara e Massa.

Il presidente del Club, l'Avv. Matteo Bertucci, alla presenza del segretario Vincenzo Tongiani, ha affidato al Presidente del Comitato di Massa Carrara della CRI Giorgio Ricci le chiavi di un modernissimo Volvo del valore di circa 150.000 euro.

"Il mezzo", spiega l'Avv. Matteo Bertucci "sarà impiegato nelle operazioni di protezione civile. E' stato acquisito in esito ad una procedura giudiziaria, dopo che era stato confiscato alla criminalità ed è stato completamente revisionato, accessoriato e messo a punto".

Da veicolo impiegato per traffici di stupefacenti è stato ricondizionato e, con un impegno di circa 10.000 euro sostenuto dal Rotary Club 'Carrara e Massa', è stato riconvertito ad una destinazione senza dubbio assai nobile. "Oggi il mezzo ha caratteristiche di eccellenza", prosegue Bertucci, "cella frigo, cabina con due posti letto, radio ricetrasmittente, full optional e sarà impiegato in operazioni di protezione civile, sia nazionali che al di fuori dei nostri confini, restando in ogni caso la sua base nella provincia di Massa Carrara".

Bertucci si rammarica di non aver potuto celebrare l'evento nel modo che l'importanza di questo service avrebbe meritato, ma certamente questo ostacolo non ne sminuisce la portata: "il Comitato di Croce Rossa si adopera con grande senso di responsabilità nelle operazioni di protezione civile", conclude Bertucci, "e per questo motivo è proprietario del mezzo".Un bell'esempio di reimpiego, per esigenze che si sperano remote ma che vanno affrontate con i mezzi adeguati quando si presentano.