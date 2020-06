Cronaca



Rotary 'Carrara e Massa': la campana passa a Gianvincenzo Passeggia

martedì, 30 giugno 2020, 14:10

Dal primo luglio cambio alla guida del Rotary Club 'Carrara e Massa'. Matteo Bertucci passa la Campana del Club nelle mani di Gianvincenzo Passeggia.



Laurea in giurisprudenza, abilitazione da avvocato, è responsabile del settore demanio e lavoro portuale dell'Autorità di Sistema Portuale, dove svolge le funzioni di ufficiale rogante. Master in sicurezza del lavoro (Roma 1998, CEIDA) e in Trasporti, mobilità e logistica (Roma 2017, La Sapienza), ha svolto incarichi di docenza in materia di sicurezza del lavoro ed ha partecipato a organismi regionali e ministeriali in materia di sicurezza e di trasporti. Nel 2017 ha redatto uno studio di economia dei trasporti a proposito della piattaforma europea 'Portopia' (Analisi degli indicatori di performances della portualità europea), i cui esiti sono sfociati in una pubblicazione (Napoli, Riv. Sistemi di logistica, n. 3, Settembre 2017).



Il suo programma di service seguirà due binari: l'attenzione per la terza età e la valorizzazione culturale. Nel corso dell'Annata, per prima cosa saranno donate alla RSA Regina Elena di Carrara nuove poltrone e sedie per gli ospiti che soffrono di Alzheimer. La struttura carrarese ha infatti attivo un Centro diurno che rappresenta un valore per l'intera comunità, presidio a tutela della persona e delle famiglie che vivono quella che l'OMS considera tra le priorità globali di sanità pubblica. Sul secondo versante il Club sta progettando iniziative culturali capaci di valorizzare l'identità locale ed il nesso con l'economia e la produzione. Terzo filone, che si spera non doversi seguire, è quello legato alla attuale emergenza: in prosecuzione a quanto già sin qui fatto nei mesi scorsi dal Club, resterà alta l'attenzione sulla situazione sanitaria, tenendo presenti sia gli aspetti della salute che quelli materiali, relativi alle situazioni di difficoltà che ne sono derivate.



Nello svolgimento dell'incarico, Passeggia sarà affiancato dal Consiglio Direttivo, composto da Piero Pregliasco, Maurizio Cozzi, Gian Luigi Fondi, Filippo Giannetti, Giuseppe Giannotti, Paolo Giannarelli e Vincenzo Tongiani. Insieme, e con il contributo delle Commissioni di Club, proseguiranno nel clima di amicizia l'attività di servizio che contraddistingue il Rotary International e il Club 'Carrara e Massa' da oltre 70 anni sul nostro territorio.