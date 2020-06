Cronaca



Rotary Carrara e Massa: progetto 'Aiuti povertà'

martedì, 16 giugno 2020, 13:42

Iniziata la distribuzione dei circa 500 pacchi di viveri ad altrettanti nuclei familiari. Molti, infatti, si sono trovati in situazione di grave indigenza a causa dello stop alle attività produttive per la diffusione del Covid. Perciò, nel momento in cui l'emergenza sanitaria sembra, almeno per il momento, recedere, l'esigenza materiale ne prende gli spazi lasciati liberi. La triste alternanza si fa adesso più decisa e l'attività di service del Rotary Club 'Carrara e Massa' vuole contrastare questo effetto collaterale.



In collaborazione con il Comitato di Massa Carrara della Croce Rossa Italiana, è stato condotto uno screening delle situazioni più critiche, così da corrispondere alle necessità nel modo più equo possibile: "Il Club ha individuato tre soci al proprio interno, uno per ciascuno dei tre comuni di costa, Carrara, Massa e Montignoso secondo una composizione equilibrata rispetto alle esigenze del territorio", spiega l'Avv. Bertucci che guida il 'Carrara e Massa'. Attenzione al territorio anche nella fase degli approvvigionamenti:"Gli acquisti sono stati fatti presso la cooperativa Copac di Carrara", ricorda il Presidente del Rotary e tiene a ringraziare la Croce Rossa per il supporto tecnico, in particolare il Presidente Giorgio Ricci e tutti i volontari coinvolti nel service. "La consegna dei pacchi proseguirà nelle prossime settimane fino al loro esaurimento", conclude l'Avv. Bertucci.