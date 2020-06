Cronaca



Rsa Regina Elena, parla il direttore uscente: "Dimissioni non dovute a difficoltà nella gestione dell’emergenza"

martedì, 2 giugno 2020, 09:40

In merito ai "rumors" sulla casa di riposo di Carrara, Regina Elena, sono il presidente della Rsa Giuseppe Simone Profili e il direttore Francesco Fariello a fare chiarezza.



"In riferimento a quanto riportato sulla stampa - si legge nella nota -, la RSA Regina Elena ritiene doveroso e opportuno per la cittadinanza chiarire ogni dubbio e smontare i tentativi di strumentalizzazione che una parte politica sta cercando di operare. Nella gestione dell’emergenza Covid da parte di Regina Elena non c’è stato nulla di “disgraziato”, tanto meno di “pesante” o poco trasparente: lo conferma la cronistoria della vicenda dettagliata all’interno del sito della struttura RSA. Non si riesce a comprendere quali possano essere le irregolarità paventate".



E rispetto al direttore uscente: “Nessuna fuga clamorosa, nessun allontanamento da parte della struttura, ma - così risponde Francesco Fariello, direttore uscente della RSA Regina Elena - una decisione determinata da motivi personali. Confermo le mie dimissioni da direttore, ma tengo a precisare che esse non sono dovute, come paventato da certi esponenti politici sui giornali, da difficoltà nella gestione dell’emergenza Covid, ma unicamente ad un’opportunità che mi si è presentata: sono chiamato a gestire una realtà che già conoscevo, prendendo il posto di un collega a me molto caro ed inoltre sarò molto più vicino alla mia famiglia. E' stata una decisione difficile ma una tale opportunità non era assolutamente programmata”.