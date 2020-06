Sanità, proclamato sciopero per il personale delle cooperative

Altri articoli in Cronaca

sabato, 20 giugno 2020, 15:20

A marzo i carabinieri forestali della stazione di Massa hanno individuato in loc. Poveromo un cantiere edile abusivo in atto. Immediatamente hanno effettuato il sequestro probatorio del terreno e denunciato il responsabile e proprietario dell’immobile all’autorità giudiziaria

sabato, 20 giugno 2020, 15:11

Non sono mancati alcuni isolati episodi che hanno visto l’immediato intervento dei poliziotti, rilevando qualche abuso di troppo, tanto che per due giovani, un ragazzo e una ragazza, scatteranno altrettante sanzioni per manifesta ubriachezza

venerdì, 19 giugno 2020, 21:35

Panorama mozzafiato, un nuovo punto di vista sulla città di Massa: la ruota panoramica è appena tornata in città, ma questa volta durante la corsa ci si affaccia sul mare

venerdì, 19 giugno 2020, 16:45

Il primo nodo evidenziato nella lettera pubblica che i genitori delle scuole di Marina hanno inviato al sindaco De Pasquale e alla sua giunta è quello dei parchi Puccinelli e di Villa Ceci

venerdì, 19 giugno 2020, 16:21

Sarà più soddisfatto quando a parlare saranno i fatti: così ha replicato il sindaco di Massa Francesco Persiani alla comunicazione del Consorzio di Bonifica in merito alla disponibilità a collaborare per ripulire il litorale massese dai detriti portati dalle ultime mareggiate

venerdì, 19 giugno 2020, 15:48

E’ stato un momento davvero emozionante per tutto il personale della Centrale Operativa 118 "Alta Toscana", per i familiari e per gli operatori sanitari che hanno effettuato il trasporto in ospedale