Cronaca



Scende in bici dalla discesa ripida, ma cade e finisce nel canale di Bonascola: grave ragazzo

martedì, 16 giugno 2020, 18:09

di vinicia tesconi

Un ragazzino di 12 anni è caduto dalla sua bici mentre stava scendendo, intorno alle 17.15, dalla ripidissima discesa del Nona in via Forma Alta a San Luca frazione di Carrara. Dopo aver sfondato una rete di recinzione, il giovane è finito direttamente nel canale di Bonascola, largo qualche metro non di più.

Sono stati allertati i soccorsi dagli amici che, con lui, si cimentavano in queste discese mozzafiato. L'adolescente è stato portato con un'ambulanza della Pubblica Assistenza all'ospedale Apuane per un trauma cranico e una forte contusione ad un braccio. All'inizio sembrava una situazione disperata ed è stato anche allertato l'elicottero Pegaso 3 decollato dal Cinquale che, però, è tornato indietro. Sul posto anche automedica di Carrara e vigili del fuoco.