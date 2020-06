Cronaca



Sei sportelli attivi dedicati alle donne: la risposta di Soroptimist alla crisi post pandemia

martedì, 9 giugno 2020, 15:30

Sono sei chat tematiche dedicate ai settori principali della vita e del lavoro: Soroptimist International ha voluto offrire alle donne a livello nazionale un importante aiuto gratuito per affrontare il difficile periodo della ripresa dopo la pandemia. Le chat sono state costruite da professioniste in molti settori lavorativi: dalla sanità al turismo, dalla scuola al settore legale. I vari dipartimenti hanno concordato di mettere a disposizione le proprie conoscenze per chi ne avrà bisogno. Per accedere al servizio basta chiamare il numero indicato e si può ottenere un appuntamento con la specialista per risolvere il problema specifico. Il progetto è diffuso su tutto il territorio nazionale ed è già attivo anche nella provincia di Massa Carrara.