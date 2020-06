Cronaca



Sit-in in comune: commercianti chiedono collaborazione e buon senso

lunedì, 15 giugno 2020, 16:35

di vinicia tesconi

Era stato annunciato come un sit-in di protesta ma quello che si è svolto stamani prima sotto il palazzo del comune e poi nella sala di rappresentanza alla presenza del sindaco, è stato un incontro per uno scambio di idee su come gestire la delicata fase della ripresa di negozi, bar e ristoranti in tempo di post pandemia. A chiarire che non si trattava di una protesta sono stati gli stessi promotori: “ Siamo qui perché viviamo una situazione veramente difficile – ha detto Alessandro Cantoni, cuoco e titolare del ristorante pizzeria Black Out di Bonascola – con migliaia di problemi da affrontare. Ma questa non è una protesta. Siamo qui con lo spirito più pacifico possibile per chiedere un aiuto come si chiederebbe a un padre. Chiediamo una collaborazione da parte del comune per trovare le soluzioni migliori condivise da tutti.”. Erano circa una quindicina i titolari di esercizi commerciali che si sono presentati, stamani, sotto al comune con cartelli che indicavano le loro attività. Quasi tutti rappresentavano una parte di loro colleghi che non hanno potuto essere presenti perché al lavoro. Molte le criticità segnalate che Cantoni ha elencato prima al vicesindaco Matteo Martinelli sceso a parlare con i commercianti insieme all’assessore al commercio Giovanni Macchiarini, e poi direttamente al sindaco che ha ricevuto una delegazione dei presenti in sala di rappresentanza ed ha ascoltato le loro istanze.

“Ci sono diverse cose che l’amministrazione potrebbe fare per venirci incontro – ha spiegato Cantoni – A cominciare dalla tassa sulla spazzatura che ci viene richiesta anche per i due mesi in cui siamo stati chiusi. Per alcuni locali la spazzatura ha un costo molto oneroso, intorno ai 1500 euro al mese e in questo momento di difficoltà, poter risparmiare quelle due mensilità farebbe molto comodo. Non chiediamo di togliere tutta la tassa annuale, ovviamente, perché giustamente il comune deve fare cassa per i pagamenti ma l’annullamento dei due mesi in cui non abbiamo lavorato. Sarebbe un gesto di vicinanza alla nostra realtà e loro sono gli unici che possano darci una mano.”

I commercianti presenti sotto al comune hanno anche chiarito la loro posizione rispetto al discusso annuncio della conferma della Festa della birra: “ Non vogliamo la soppressione della Festa della birra – hanno detto – perché anche lì ci sono società e dipendenti che vi lavorano e che non possono restare a casa ma bisognerebbe riuscire a creare insieme a loro qualcosa di costruttivo per tutti. L’importante, quando vengono prese le decisioni che riguardano il commercio, sarebbe di interpellarci magari mediante una figura che ci rappresenti. La Festa della birra è sempre stata fatta ed è un’istituzione della città. Una volta veniva fatta a settembre. Negli ultimi anni è stata anticipata ad agosto e per molti locali di Marina costituisce un problema perché catalizza tutti gli avventori e lascia i bar vuoti. Siccome il periodo estivo è quello in cui possiamo lavorare di più e le ultime settimane di agosto sono ancora molto importanti per noi, si potrebbe riportare la Festa della Birra a verso il 15 di settembre e non si danneggerebbe nessuno.”.

Tra i problemi più sentiti dai commercianti ci sono le restrizioni imposte dal sindaco per contrastare gli eccessi della movida che si sono verificati nel primo weekend di riapertura delle attività. In diversi hanno criticato le dichiarazioni del sindaco De Pasquale nell’intervista a Rai 3 subito dopo la prima notte brava dopo la fine del lockdown, con le quali ha annunciato di emettere un’ordinanza per la chiusura dei locali alle 20 se non verranno rispettate le normative di sicurezza. “ In questo modo – hanno detto i gestori dei locali – saremo ancora noi a pagare dopo i tre mesi di chiusura. Per evitare che si infrangano le regole, l’amministrazione deve istituire delle ronde di vigili o di forze dell’ordine che siano sempre presenti nelle zone della movida e che intervengano presso chi non rispetta le regole. Abbiamo constatato che basta solo il passaggio di una persona in divisa nelle strade della movida a far desistere molti dal compiere delle bravate. Infatti lo scorso venerdì, con un maggior numero di vigili presenti, tutto si è svolto in perfetta regolarità pur essendoci un pienone di gente. Far ricadere la colpa su di noi ci fa sentire abbandonati come se della situazione del commercio della città non interessasse a nessuno.”.

Dai commercianti una proposta per ovviare al problema della pulizia delle strade nei giorni successivi al weekend: “ I residenti delle zone della movida si lamentano per la sporcizia che trovano davanti alle loro abitazioni nelle mattinate del sabato e della domenica e se la prendono con i gestori dei locali e dei negozi dando loro la colpa. Se si provvedesse a ripulire subito le strade al termine delle serate, esattamente come si fa alla fine dei mercati settimanali e viene fatto anche in molte località all’estero, si eliminerebbe il problema delle lagnanza, denunce ed esposti dei residenti contro i commercianti.”.

Alle richieste dei rappresentanti dei gestori dei locali hanno risposto sia Martinelli, sia De Pasquale.

“Il momento è difficile per tutti – ha detto Martinelli – nel nostro piccolo ci sono cose che sono state fatte che sembrano scontate ma non lo sono. Abbiamo rimandato le scadenze della Tari, abbiamo fermato l’attività di recupero delle annualità precedenti. Per la Tosap c’è stata la misura del governo e noi ci siamo dati da fare per ampliare il suolo pubblico a disposizione dei gestori di locali. Abbiamo avuto 50 richieste di ampliamento che sono più del totale di tutta la provincia e questo dimostra che il provvedimento ha avuto una buona accoglienza. Inoltre siamo i soli che hanno previsto la possibilità di richiedere spazi all’aperto anche non adiacenti al proprio locale e questa è una cosa che a Massa, ad esempio non è stata fatta. Inoltre bisogna tener presente che il comune di Carrara ha una particolarità specifica e unica: circa il 30 per cento delle entrate ci arriva dal settore marmo che è stato fermo da oltre due mesi per cui nelle casse del comune mancano circa quattro o cinque milioni di euro coi quali poter fornire servizi ai cittadini.”

DePasquale ha chiarito le difficoltà in merito ad alcune richieste fatte dai commercianti: “ Per poter istituire la pulizia delle strade subito al termine della movida si deve entrare nell’ambito degli accordi contrattuali e dell’orario di lavoro dei dipendenti di Nausicaa. Inoltre bisogna tener conto che la pulizia fatta in piena notte causerebbe un rumore che potrebbe essere ugualmente contestato dai residenti. Tuttavia non è una possibilità che escludiamo ma un’ipotesi su cui proveremo a trovare la quadra. Per quanto riguarda la presenza delle forze dell’ordine per evitare gli eccessi nella movida devo far presente che non è in capo al sindaco la possibilità di gestire gli interventi delle forze dell’ordine ma spetta al dirigente del commissariato locale . Nelle riunioni del comitato provinciale Ordine e sicurezza ogni settimana vengono discusse le strategie per l’ordine pubblico tra i sindaci dei comuni il questore e il prefetto. Nell’ultimo incontro della settimana scorsa è stato stabilito che le pattuglie siano stanziali nei luoghi di ritrovo dei giovani.”. De Pasquale ha anche chiarito che l’ordinanza che vieta la vendita di bevande in bottiglia dopo le 20 al di fuori dell’area del bar è indirizzata a quei gruppi di giovani, segnalati da diverse persone, che hanno consumato pizze e bevande alcoliche in spazi pubblici come la pineta o la spiaggia. “ L’ordinanza è stata fatta per dissuadere i giovani da questi comportamenti non per colpire i gestori dei bar.” Ha concluso De Pasquale.