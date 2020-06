Sp 15 Calcinaia: ripresi i lavori dopo lo stop per l’emergenza Covid-19

Altri articoli in Cronaca

sabato, 13 giugno 2020, 16:45

Nel quadro di un graduale ritorno alla normalità dei servizi territoriali, a partire da lunedì 15 giugno in alcuni presidi distrettuali dell’Azienda USL Toscana nord ovest tornerà ad essere garantito anche l’accesso diretto ai prelievi

sabato, 13 giugno 2020, 16:24

Ecco tutte le informazioni utili per le utenze residenziali e commerciali. Dal 1° luglio la differenziata arriva ad Avenza/Grotta e Battilana

sabato, 13 giugno 2020, 16:22

Incontro fra Uiltrasporti e i lavoratori: "Il consiglio di amministrazione verso la liquidazione coatta. Ma è la cooperativa che dovrebbe gestire tutti i servizi Cup dell'Asl per l'area nord Toscana"

sabato, 13 giugno 2020, 14:27

Al termine di un movimentato intervento nella frazione di Marina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Massa sono riusciti ad arrestare un pregiudicato 55enne di Montignoso che era riuscito ad introdursi in un’area privata adibita a parcheggio per asportare gli oggetti di valore contenuti all’interno delle vetture in...

venerdì, 12 giugno 2020, 17:13

Nel weekend riparte il turno serale e notturno del personale della polizia municipale di Massa per un maggiore controllo del territorio e sicurezza dei cittadini

venerdì, 12 giugno 2020, 16:05

Asl invia l’aggiornamento settimanale sui casi di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest