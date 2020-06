Cronaca



Spiagge libere comunali: prenotazioni per il prossimo fine settimana

martedì, 23 giugno 2020, 14:31

L’amministrazione comunale informa i cittadini in merito alle nuove modalità di prenotazione delle postazioni gratuite presso le tre spiagge libere comunali Idrovora, Rotonda e Fossa Maestra, per il prossimo fine settimana.

Le nuove prenotazioni, per sabato 27 e domenica 28 giugno, saranno possibili a partire dalle ore 20.00 di giovedì 25 giugno sul sito www.beacharound.com Sarà anche possibile prenotare dalle ore 9.00 di venerdì 26 giugno, telefonando al numero 335.7122609 del Punto Blu, aperto tutti i giorni a partire da mercoledì 24 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 13:00 e dalle ore 17.30 alle ore 21.30.

Il Comune ha deciso, infatti, di anticipare l’apertura del Punto Blu, l’ufficio informazioni turistiche da quest’anno ospitato all’interno dell’Autorità Portuale a Marina di Carrara, al fine di offrire all’utenza un migliore servizio informativo anche in relazione alle prenotazioni per le spiagge libere.

Come è noto il Comune di Carrara ha adottato, in via sperimentale, la prenotazione obbligatoria nei due fine settimana del mese di giugno, nell’ambito delle misure dettate per l’emergenza Covid-19; il nuovo sistema di prenotazione, che sembra essere stato apprezzato dagli utenti, ha evidenziato alcune difficoltà operative alle quali si è cercato di dare una immediata risposta.

Le prenotazioni sono suddivise in due turni, dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30, con la possibilità di estendere la prenotazione in caso di disponibilità. Gli accessi sono vigilati da steward che saranno presenti in ogni spiaggia.

La prenotazione effettuata ha validità entro un’ora dall’inizio della fascia oraria prescelta, dopodiché sarà annullata.

Il sistema di prenotazione sarà in vigore fino a domenica 28 giugno: successivamente, anche in base all'andamento dell'epidemia e alle eventuali nuove disposizioni da parte del Governo, l’Amministrazione comunale deciderà se mantenere il sistema di prenotazione o adottare soluzioni diverse.

Nelle tre spiagge libere comunali sono stati predisposti stalli (di metri 3,50 x metri 3,50), distanziati di un metro uno dall’altro, mediante l’utilizzo di paletti in legno e corde, con appositi percorsi per l’accesso al mare, ai sevizi igienici (sottoposti regolarmente a sanificazione) e per l’uscita.. In totale sono state ricavate 80 postazioni sulla spiaggia dell’Idrovora, 36 alla Rotonda e 120 alla Fossa Maestra.