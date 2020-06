Cronaca



Strada dei Marmi: pulizia “straordinaria” per la galleria Santa Croce

martedì, 16 giugno 2020, 15:03

Si è concluso oggi l’intervento di pulizia straordinaria della Galleria Santa Croce della Strada dei Marmi effettuato da Progetto Carrara: grazie all’utilizzo di un macchinario speciale è stato possibile rimuovere le incrostazioni di polveri che si erano depositate nel corso degli anni all’interno del tunnel per un totale di 30 metri cubi di materiali. Le pareti sono state lavate con una sistola a pressione e l’acqua di risulta è stata drenata e opportunamente smaltita. A seguito di questa operazione, i problemi segnalati da alcuni cittadini residenti nei pressi della galleria risulteranno drasticamente ridotti se non addirittura completamente azzerati.



«Con questa pulizia straordinaria diamo una risposta concreta al comitato di Miseglia e quello di San Francesco che giustamente, soprattutto nel periodo estivo, segnalavano nubi di polveri in uscita dalla galleria. Adesso sarà fondamentale evitare che si creino di nuovo queste incrostazioni: è fondamentale dunque che gli autotrasportatori rispettino le norme, provvedendo a una corretta chiusura dei cassoni e a un accurato lavaggio dei mezzi, in modo da ridurre al massimo la dispersione di materiale in galleria» ha commentato il vicesindaco Matteo Martinelli, titolare della delega alle partecipate, ringraziando Progetto Carrara per l’intervento.