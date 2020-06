Successo per il banchetto solidale a Quercioli

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 22 giugno 2020, 17:37

In merito allo sciopero proclamato da Cgil, Cisl e Uil e che ha riguardato il personale delle cooperative in servizio presso gli sportelli CUP - Front Office dell'ambito territoriale di Massa Carrara, l'Azienda USL Toscana nord ovest evidenzia che saranno mantenuti tutti gli attuali posti di lavoro

domenica, 21 giugno 2020, 20:03

Gli steward c’erano, le corde a dividere gli stalli pure e c’erano anche tutte le prenotazioni fatte via internet tanto che il piano della spiaggia in mano agli steward risultava al completo. Quello che non c’era erano i bagnanti.

domenica, 21 giugno 2020, 18:09

In Toscana sono 10.210 i casi di positività al Coronavirus, 3 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 8.750 (l’85,7% dei casi totali)

sabato, 20 giugno 2020, 18:53

È stato proclamato uno sciopero di 3 giorni (22, 23 e 24 giugno) da Cgil, Cisl e Uil rivolto al personale delle cooperative in servizio nell'ambito territoriale di Massa Carrara per l'Azienda USL Toscana nord ovest

sabato, 20 giugno 2020, 15:20

A marzo i carabinieri forestali della stazione di Massa hanno individuato in loc. Poveromo un cantiere edile abusivo in atto. Immediatamente hanno effettuato il sequestro probatorio del terreno e denunciato il responsabile e proprietario dell’immobile all’autorità giudiziaria

sabato, 20 giugno 2020, 15:11

Non sono mancati alcuni isolati episodi che hanno visto l’immediato intervento dei poliziotti, rilevando qualche abuso di troppo, tanto che per due giovani, un ragazzo e una ragazza, scatteranno altrettante sanzioni per manifesta ubriachezza