Tra i rifiuti gettati fuori dai cassonetti di Bonascola anche una bombola del gas: la denuncia di Baruzzo di FdI

giovedì, 18 giugno 2020, 22:29

di vinicia tesconi

I cassonetti a Bonascola, come in molte altre zone della città, hanno i giorni contati, data l’imminente partenza della raccolta dei rifiuti porta a porta e l’ultimo periodo della loro permanenza in funzione ha riconfermato il senso di inciviltà che purtroppo è ancora diffuso tra i cittadini ed anche l’urgenza di passare a un tipo di raccolta di rifiuti che, almeno in teoria, punta a eliminare proprio questi comportamenti.

Accanto a molti rifiuti gettati fuori dai cassonetti nella zona di Bonascola, stamani è comparsa anche una bombola del gas: a segnalare la situazione è stato Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia che ha puntato il dito anche sulla disattenzione dell’amministrazione: “Nell’attesa che anche a Bonascola arrivi la differenziata ed i cittadini acquistino un maggior senso civico, invitiamo l’amministrazione comunale tramite la partecipata Nausicaa a far sì che la città non diventi come Roma - famigerata tra le altre cose per il problema rifiuti – non a caso un’altra città amministrata dai grillini - e a provvedere alla rimozione dei rifiuti anche pericolosi. Sarebbe il caso che gli amministratori 5 stelle si prendessero la briga di girare per la città per prendere atto del degrado e farlo rimuovere invece di stare arroccati ne palazzo comunale, sempre più lontani dalla gente e dai suoi problemi, salvo farsi vivi solo quando c’è da chiedere voti.”.