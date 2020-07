Cronaca



A Massa parte a settembre la prima classe dell'educazione parentale Zecora Art'è Crescere

lunedì, 13 luglio 2020, 14:01

In conformità con l'artt. 30 e 34 della Costituzione e dei decreti che normano l'educazione parentale, l'associazione Zecora ha attivato un programma educativo rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni che devono frequentare la scuola primaria. Una doverosa premessa: l'emergenza sanitaria che abbiamo appena lasciato alle spalle ha fortemente limitato le opportunità di gioco, sport e altre attività artistiche dei bambini e dei ragazzi al di fuori del contesto domestico. Con l'intento di contribuire a colmare le mancanze generate in questi mesi dalla necessità di contenimento del virus, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha promosso l'attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali e innovativi, di educazione informale e di attività per l'empowerment dell'infanzia e dell'adolescenza, in conformità con le norme sulla riapertura in sicurezza delle attività ludiche e ricreative.In questa ottica, cresce e si implementa il progetto Art'è Crescere, già operativo per la fascia di età 2-6 anni, volendo raggiugnere anche l'età della scuola primaria per estendere lo stesso modello di sviluppo delle potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali dei bambini come individui attivi e responsabili.



Le metodologie didattiche si basano soprattutto su laboratori esperienziali secondo un approccio ispirato alla metodologia Malaguzzi e Outdoor education, mantenendo fede alle disposizioni ministeriali per l'istruzione primaria.Ponendo al centro l'individualità del bambino, piccolo esploratore e scienziato della propria vita, della esperienza e della conoscenza, Art'è Crescere offre una alternativa educativa per i bambini e le famiglie basata sull'importanza, nell'educazione, della curiosità, dell'affettività, della consapevolezza e delle relazioni.



Il progetto si realizza da settembre a giugno con due poli educativi.Art'è Crescere Baby mira allo sviluppo del singolo individuo visto come costruttore di esperienze cui è capace di dare senso e significato. Viene promossa un'idea di educazione che parte dall'ascolto del bambino e che sostiene l'apprendimento attraverso l'esperienza. È rivolto a bambini tra 2 e 6 anni, focalizzandosi sui diritti e le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento dei bambini e delle bambine, dove la cura, il fare esperienza, l'ascolto reciproco rappresentano gli ingredienti fondamentali del fare educazione.Gli atelier, strumenti principali nella metodologia utilizzata nel progetto, intesi come laboratori del fare, accolgono non solo linguaggi grafici, pittorici e manipolativi, ma anche quelli legati al movimento, alla comunicazione verbale e non verbale; pensando sempre ad un bambino che conosce con tutto se stesso. Sono un luogo, spazio, tempo, occasione per la costruzione della conoscenza a partire dalla sperimentazione.



Il secondo è Art'è Crescere Junior. Nel rispetto dei "traguardi" disciplinati dal Ministero della Pubblica Istruzione l'educazione informale "primaria" di Art'è Crescere Junior utilizza come strategie i laboratori espressivi, i piccoli spazi sperimentali per lo studio delle scienze, la musica, l'arte, il teatro, la scrittura creativa, la fotografia, l'attività ludico-motoria all'interno degli ampi spazi della struttura e attraverso l'esplorazione e conoscenza del territorio. Tra i pilastri del metodo troviamo i contributi della psicologia dello sviluppo e della pedagogia: la creazione di un ambiente in cui genitori, figli, insegnanti e professionisti collaborino allo sviluppo di una didattica innovativa, personalizzata e rispettosa dei bisogni dei bambini. In un ottica interdisciplinare e multimediale la geografie e la storia non si scindono, cosi come la letteratura, l'arte e la lingua straniera, ogni conoscenza diviene parte integrante di tutte le materie oggetto di apprendimento e si trasforma essa stessa in uno strumento per imparare.



L'associazione Zecora promuove la salute della persona e lo sviluppo delle relazioni umane ed è titolare dell'omonimo "Polo clinico di ricerca e formazione per la prevenzione del disagio" già attivo a Massa dal 2013 e partner sociale della Regione Toscana; garantisce una equipe di professionisti altamente specializzati in psicologia, pedagogia, logopedia, e neuropsichiatria infantile.

Per informazioni è possibile contattare la referente Tania Guadagni al numero 3292195129.