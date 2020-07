Cronaca



A spasso per la città tra scultura e cultura, White Carrara incanta (e piace)

domenica, 19 luglio 2020, 15:06

White Carrara Downtown incanta e piace. Il festival diffuso dedicato al marmo si conferma l'appuntamento principale dell'estate. Pazzeschi i numeri di questa edizione organizzata da Internazionale Marmi e Macchine Carrarafiere SpA con il patrocinio di Regione Toscana e partner istituzionali Comune di Carrara, CCIAA Massa-Carrara, Accademia di Belle Arti di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Nausicaa SpA: 50 opere, 19 installazioni, 16 mostre, 10 tra botteghe, atelier e gallerie aperte, 11 associazioni del territorio coinvolte, decine di eventi ogni sera, salotti culturali e presentazioni, poi le passeggiate culturali, le visite guidate sempre molto apprezzate, videoproiezioni sulle facciate degli edifici storici, menu a tema nei ristoranti, negozi aperti e molto altro ancora. Fino al 26 luglio, tutte le sere, c'è tanto da vedere e da scoprire. Fittissimo il programma di lunedì 21 luglio con la passeggiata culturale sulle orme dei luoghi dei ricordi. White Carrara Downtown porta i visitatori a spasso per la città attraverso il patrimonio artistico del centro di Carrara a cura di Davide Lambruschi e della Cooperativa La Vela di Marmo. Punto di ritrovo è alle 18.00 in Piazza Accademia di fronte al Monumento di Mazzini. E' una produzione originale per il festival diffuso il progetto "Motus Marmoris – Omaggio a Canova" con coreografie di Damiano Artale, grazie alla quale La Danzatrice, Orfeo, Euridice e Perseo, fra le più celebri sculture in marmo di Carrara dello scultore Canova, prenderanno vita danzando. Quattro gli appuntamenti: alle 20.00 in Piazza Alberica con l'omaggio a "La Danzatrice", alle 20.30 nel giardino di Palazzo Binelli con l'omaggio a "Orfeo", alle 21.00 all'Accademia delle Belle Arti con "Euridice" e alle 22.00 con "Perseo" sempre all'Accademia. Spazio alla cultura con i Marble Cafè in Piazza Alberica: ospite la sceneggiatrice ed eccellenza di Carrara, Donatella Diamanti (presenta Marzia Dati). Per gli appassionati della lirica l'appuntamento è nel giardino di Palazzo Binelli (alle 21.30) con il Circolo Carrarese Amici della Lirica "A. Mercuriali" con il soprano Valentina Boi ed il tenore Samuele Simoncini accompagnati al pianoforte dal maestro Pietro Mariani. Il programma completo è disponibile sul sito www.whitecarraradowntown.it

White Carrara Downtown by CARRARA² è un evento organizzato da Internazionale Marmi e Macchine Carrarafiere SpA con il Patrocinio di Regione Toscana - Partner Istituzionali Comune di Carrara, CCIAA Massa-Carrara, Accademia di Belle Arti di Carrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e Nausicaa SpA. Sponsor: GMC, Franchi Umberto Marmi, Marmi Carrara, Il Fiorino Marmi, Sa.Ge.Van Marmi. L'iniziativa è inserita nel progetto Carrara Città Creativa UNESCO.

