Cronaca



Addio all’ultimo calzolaio di Carrara: è scomparso Renato Ivanics, l’ungherese

sabato, 25 luglio 2020, 10:40

di vinicia tesconi

Era un’istituzione del centro storico di Carrara: sempre presente nel suo laboratorio di via Santa Maria, ad aggiustare scarpe, ultimo baluardo di attività commerciali, ormai quasi del tutto scomparse - che si fondavano sul valore di recuperare le cose che si rompevano e non sul gettarle.



Si è spento ieri, a 84 anni, Renato Ivanics, detto l’ungherese, un soprannome che affonda le radici in un tempo lontanissimo quando suo padre Giovanni, dall’Ungheria venne a vivere a Carrara, aprendo il negozio da calzolaio e qui trovò moglie e costruì la sua famiglia. La passione per le scarpe Renato l’aveva ereditata dal padre e ad essa è rimasto devoto per tutta la vita. Fino a poco tempo fa lo si poteva trovare ancora al suo banco di lavoro a riparare scarpe. A fermarlo è stata una brutta caduta che gli ha causato la rottura di due vertebre dalla quale è originata una forma violenta di polmonite da cui non è riuscito a riprendersi.



In via Santa Maria c’era nato e cresciuto, accanto al negozio del padre: lo chiamavano l’ungherese, ma era un carrarino al cento per cento che amava la sua città. Tra le sue passioni anche l’agricoltura che praticava nella sua vigna a Montia e il mare in cui aveva fatto attività subacquea. Renato Ivanics lascia la moglie, il figlio e la sorella. E quell’insolita, triste sensazione in tutti gli abitanti del centro di Carrara, data dalle serrande del suo laboratorio chiuse per sempre.