Cronaca



Aggredisce gli agenti: arrestato marocchino irregolare

lunedì, 13 luglio 2020, 18:22

Personale della polizia di Stato, in forza alla squadra di polizia amministrativa della questura di Massa Carrara, nella serata di venerdì 10 luglio, nell’ambito del servizio “movida”, finalizzato alla verifica del rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, ha sanzionato il titolare di un locale del centro storico per mancato rispetto del distanziamento necessario nell’utilizzo degli spazi esterni e per inottemperanza all’obbligo di dotarsi dell’apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, che deve essere messo a disposizione dei clienti che ne vogliano usufruire in prossimità dell’entrata/uscita del locale, nonché delle apposite tabelle informative riguardanti la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria espirata.

Nella giornata successiva, gli agenti delle volanti hanno arrestato per violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale un 27enne straniero, di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio nazionale.

L’arresto nasce a seguito di un’articolata attività di polizia giudiziaria finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei delitti concernenti gli stupefacenti nei contesti di degrado urbano ove immigrati irregolari e senza fissa dimora utilizzano stabili abbandonati per dedicarsi all’attività di spaccio. La squadra volante ha proceduto al controllo di un soggetto su una bicicletta che, all’invito ad accostarsi, dapprima ha inveito contro gli operatori, poi si è dato alla fuga.

A seguito di un breve inseguimento, il soggetto è stato bloccato e, nel tentativo di sfuggire nuovamente al controllo, ha opposto resistenza, spintonando gli agenti e provocando danni anche all’auto di servizio.

Gli operatori, una volta identificato il soggetto, gravato da numerosi precedenti relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno rinvenuto due involucri di cocaina e diverse banconote, a dimostrazione di una verosimile attività di spaccio.

Infine, nella serata di sabato, un 45 enne di Massa è stato segnalato all’autorità amministrativa per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, poiché trovato in possesso di un involucro contenente cocaina.