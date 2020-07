Apuane accessibili a tutti con Pronto Joëlette

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 17 luglio 2020, 16:01

“Sono in arrivo dal Ministero delle infrastrutture ulteriori finanziamenti per il programma straordinario di manutenzione della rete viaria provinciale". A dare la notizia il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti

venerdì, 17 luglio 2020, 15:43

AVIS Carrara ed il suo Gruppo Giovani, anche in questo periodo, continuano la propria attività di sensibilizzazione alla donazione e ai valori del volontariato sul territorio

venerdì, 17 luglio 2020, 15:41

Il corso d’acqua sfalciato dagli operai del Consorzio, il canale manotenuto, il materiale vegetale raccolto e stoccato nel cassone messo a disposizione dall’Amministrazione comunale di Massa e da lì regolarmente smaltito dall’azienda dei rifiuti

venerdì, 17 luglio 2020, 15:26

Le pattuglie della polizia sono intervenute la scorsa notte in un locale da ballo della Marina di Massa, per una rissa scoppiata per futili motivi e sempre a causa dell’abuso di sostanze alcoliche

venerdì, 17 luglio 2020, 15:22

Gli agenti delle volanti della questura di Massa Carrara hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne massese per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che per maltrattamenti in famiglia

giovedì, 16 luglio 2020, 19:48

Direttore dei Complessi musicali di palcoscenico al Teatro alla Scala di Milano, Nicoli ha tenuto una interessante, quanto piacevole, esposizione sui diversi caratteri del mondo della lirica