Arrestato trafficante dopo un blitz antidroga

giovedì, 23 luglio 2020, 14:08

Martedì gli agenti della polizia si sono appostati all’esterno dell’abitazione di un noto pluripregiudicato per traffico di sostanza stupefacente e sfruttando l’effetto sorpresa, una volta bloccato mentre stava per uscire dall’’appartamento sito al piano terra, hanno fatto irruzione rinvenendo nel corso della perquisizione più bustine di eroina nascoste nelle varie zone della casa del tipo “Brown Sugar” e del tipo “eroina bianca”, quest’ultima maggiormente ricercata sul mercato della droga.

In particolare la sostanza è stata trovata divisa in due dosi avvolte nel cellophane, pronte alla vendita, mentre un bilancino di precisione è stato scovato in un nascondiglio all’interno della cucina, strumento abitualmente utilizzato dagli spacciatori per predisporre le dosi da vendere poi al dettaglio.

Il trafficante è stato pertanto arrestato in flagranza per la detenzione a fini di spaccio dell’eroina vincolata a sequestro. Convalidato l’arresto, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.